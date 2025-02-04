Тарифная война Трампа может привести к удешевлению китайских автомобилей

Новый президент США начал масштабную торговую войну, которая затрагивает, в том числе, продукцию автопрома. Эксперт объяснил порталу «АвтоВзгляд», что последствия этого конфликта могут выйти далеко за рамки противоречий Вашингтона с Мехико или Оттавой, и даже привести к серьезным последствиям на мировом авторынке.

— Мексика и Канада, против чьих товаров новый хозяин Белого дома Дональд Трамп ввел 25%-ные пошлины — это, безусловно, основные торговые партнеры Соединенных Штатов, — замечает доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Петр Арефьев. — И тарифная война с ними, даже если она ведется в одностороннем порядке, это большое испытание для США. На первоначальном этапе, на горизонте одного-двух лет, в США будут дорожать все товары, на которые введены повышенные пошлины. Автомобили и запчасти к ним — не исключение, — подчеркивает эксперт.

Вообще, за последнее десятилетие глобализованный мир заметно изменился, но США по-прежнему сохраняют лидерство в части генерирования добавленной стоимости. Технологическое лидерство пока что тоже за ними. Однако Трамп желает, сохранив и упрочив эти позиции США, еще и вернуть в страну рабочие места.

— Если говорить именно про автоконцерны, то часть американских компаний действительно вывела существенную долю своих мощностей за пределы Штатов, — уточняет Арефьев. — Однако теперь, под давлением Трампа, автомобильная отрасль, вполне возможно, за год-два увеличит свое присутствие в своей юрисдикции, снизив, соответственно, активность в той же Мексике.

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При этом на мексиканской земле широко представлены и европейские, и азиатские автопроизводители, которые свою продукцию с «испанским акцентом»", опять же, поставляют преимущественно в США. И Трамп, вероятнее всего, намерен добиваться переноса в свою страну из Мексики мощностей как можно большего числа работающих там концернов, — уверен специалист.

Эксперт так же обращает внимание, что нынешний хозяин Белого дома пока повысил тарифы против китайских товаров на куда меньшую величину, чем на мексиканский и канадский импорт — на 10%. Хотя в предыдущее свое президентство Трамп отметился «торговой войной» именно с КНР.

При этом в той же Мексике, например, за несколько предыдущих лет существенно выросло присутствие китайского автопрома. При всех издержках «тарифного» конфликта для самих США запас прочности у них, конечно, гораздо больше, чем у соседей — Мексики и Канады. Велика вероятность, что в какой-то момент Мехико пойдет на попятную. И команда Трампа, скорее всего, будет выставлять некие встречные условия. Нетрудно догадаться, что разменной монетой в этой игре рискует стать именно присутствие китайского бизнеса, полагает эксперт.

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— То есть, если Мехико начнет сдавать свои позиции, то одним из ключевых условий Вашингтона, скорее всего, будет судьба китайских конвейеров. А учитывая темпы увеличения производства «чайнакаров» и в самом Китае, и за его пределами (что закономерно сопровождается обострением конкуренции и «эпидемией» «антикитайских» пошлин), логично предположить, что наиболее устойчивые компании из КНР, скорее, согласятся перенести мощности в США или куда угодно еще.

А до этого, то есть в ближайшие год-два, произведенные в Мексике авто, потерявшие конкурентное преимущество на рынке Штатов, необходимо будет экспортировать по всему миру, в том числе в Россию. Предлагая при этом конкурентные цены, — уточняет Арефьев.

Заметим: у китайского автопрома в целом гораздо больше возможностей для ценовых манипуляций, чем у многих конкурентов в других странах. И компании из КНР, несомненно, будут использовать эти возможности. Многие авто из КНР на этом фоне, вполне возможно, заметно подешевеют.

То есть, как бы ни казался далеким от России клубок противоречий между Вашингтоном и Оттавой, Вашингтоном и Мехико, тем не менее, уже в течение одного-двух лет последствия их «тарифного» противостояния вполне может вызвать цепочку событий, одним из которых станет удешевление китайских машин заметное, в том числе, вполне возможно, и в России. И это — без учета возможного начала еще одной тарифной войны — между США и ЕС.