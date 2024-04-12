Как Porsche и Volkswagen утопили собственный автопром

Последнее время немецкий концерн VAG испытывает серьезные финансовые сложности и несет колоссальные репутационные издержки. Помимо того, что автогигант урезал штат своих сотрудников, а оставшимся значительно сократил зарплаты, был поставлен на паузу ряд перспективных проектов и забуксовали сборочные процессы. Впрочем, это еще не все...

Сразу несколько судебных исков подано против Volkswagen AG, связанных с инцидентом аж полуторагодичной давности. Речь идет о крушении судна Felicity Ace близ Азорских островов, когда на дно ушли более 4000 предзаказанных автомобилей. В их числе — новенькие VW, Audi, Bentley, Lamborghini и Porsche (продукция этих брендов, напомним, входит в состав группы VAG). По информации Bloomberg, причиной затопления стало возгорание, вызванное коротким замыканием литий-ионных батарей у одного из находящихся на борту суперкаров Porsche.

Именно поэтому транспортная и страховая компании, а также партнеры VW из числа тех, кому предназначались автомобили для их дальнейшей реализации, заявили в суд. Истцы обвинили автостроителя в том, что катастрофа случилась «благодаря» несоблюдению техники безопасности, повлекшей пожар на судне. Более того: представители автоконцерна были обязаны уведомить перевозчика о рисках, связанных со спецификой доставки электромобилей и необходимости принятия соответствующих мер предосторожности. Как не трудно догадаться, немцы решили опустить этот момент, понадеявшись на авось. Результат — налицо.

Фото: globallookpress.com

По предварительным оценкам, стоимость затонувших автомобилей превышает 150 000 000 долларов США. Причем некоторые машины были полностью оплачены клиентами, а потому представителям марок пришлось понести дополнительные расходы на организацию внеплановых производственных процессов, дабы не потерять покупателей и не нарваться на иные штрафные санкции. Так, в срочном порядке пришлось перевыпустить внеочередную партию дорогостоящих Lamborghini и Bentley.

Примечательно, что помимо «ваговских» авто, на корабле были и другие машины от частных заказчиков, включая раритетные и старинные. Вероятно, и от них вскоре прилетит виновникам катастрофы. К слову сказать, общий ущерб от крушения судна Felicity Ace составляет не менее полумиллиарда американских долларов.

Похоже, VAG придется и дальше оптимизировать расходы внутри компании, чтобы остаться на плаву, не растеряв клиентуру и удовлетворив исковые заявления. Быть может, именно поэтому фирма готовит очередную внутреннюю реорганизацию, о которой лично заявил генеральный директор Volkswagen AG Оливер Блюмер? По некоторым данным, меры должны помочь сэкономить немцам более 10 млрд. в европейской валюте. Однако, как мы знаем, должны, но не обязаны.