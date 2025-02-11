Врубили заднюю: Porsche возвращается к производству ДВС

На фоне заявлений немецкого рупора рукопожатного мира и «цветущего сада» издания Bild о 54-процентной потери дальности хода электромобилями в холодную погоду — речь, напомним, не о сибирских морозах, а о «еврозиме», ознакомиться с которой можно прямо сейчас в Москве — читается изменение отношения и европейских потребителей, и европейских производителей «электричек» к модному еще в прошлом году продукту. Называя вещи своими именами, переобуваются буквально на лету. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Электромобили — все: прозрение, будто ушат холодной воды, окатило европейский автопром. Открыло глаза всем и каждому, как только пропаганда экологии лишилась подпитки из соответствующих бюджетов. Внезапно оказалось, что и покупать их без льгот не выгодно, и перерабатывать — не экологично, и заряжать долго, и вообще — происки непонятно кого и непонятно зачем.

Истерика, длившаяся без малого пять лет, внезапно оказалась надутой и доверху заправленной интересами конкретной группы лиц, что неплохо заработали на продукте, чьи сильные стороны технически никак не могли перекрыть недостатки. Отрезвление пришло и в немецкую автоиндустрию, которая азартно и амбициозно хоронила свои же многолетние достижения в погоне за этим, как оказалось, фантомом.

Так, руководство Porsche заявило о глобальном изменении стратегии, в рамках которой немцы планировали электрифицировать все и всех, а теперь бренд планирует сосредоточиться на классических ДВС и уже готов инвестировать в богомерзкие бензиновые и дизельные, о, ужас, моторы аж 800 000 000 евро. Решение вызвано феноменальной потерей прибыли, тесно связанной со снижением продаж. Шах и мат, «Гринпис»!

Фото globallookpress.com

Нет сомнений, что и остальные немецкие автостроители в самое ближайшее время подхватят эту идею, оперативно списав в чистый убыток все свои электроидеи и отправив многочисленные концепты по музеям и частным коллекциям.

Узкопрофильные, неконкурентоспособные и очень ограниченные погодными условиями электромобили физически не могли занять нишу двигателя внутреннего сгорания, так что продажи продвигались исключительно двумя «локомотивами»: идеологическим, как оказалось, подпитываемым из вне, и льготным.

После отмены последнего — начались вопросы у покупателей. Ну а про идеологию и методики ее производства в товарных количествах все уже прочитали в новостях об американском агентстве по международному развитию USAID, которое внезапно заняло все первые полосы по всему миру. Таких «номеров», что годами творили эти парни, мы не видели даже в цирке.