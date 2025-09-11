На очевидно стагнирующем отечественном авторынке, пусть и показавшем умеренный оптимизм в июле-августе этого года, особенно печальная ситуация наблюдается в реализации китайских машин премиального сегмента. Так, бренды Zeekr, Voyah, Exeed, Lixiang, Rox за восемь месяцев 2025-го рухнули, по сравнением с аналогичным периодом годом минувшего, на, соответственно, 63, 36, 57,5 3 и 31%. И, вроде бы, ничего страшного на фоне, повторимся, общей неприглядной ситуации в российских автопродажах (-23,3%). Однако за тот же период официально не представленные у нас Rolls Royce, Infiniti, Bentley, BMW, Mercedes-Benz пристроили у нас на 64, 29, 19, 10 и 7,6% больше новых ТС, чем в 2024-ом. В причинах подобного «дисбаланса» в торговле разобрался портал «АвтоВзгляд».

И на взгляд наших экспертов, причина скромных продаж премиальных китайских автомобилей в России — не собственно автомобили. Есть среди них вполне достойные, а уж в статике — и вовсе дадут бой любому. И уж точно — не цена: Россия — страна невероятно богатых людей: тысячи новеньких Mercedes-Benz на московских и не только дорогах соврать не дадут. Санкции? Курсы валют? Увеличение цепочек доставки? Нет, не слышали.

За тот же «мерин» заплатят столько, сколько потребуют: это статус, уважение на дороге, демонстрация социального рейтинга, да еще и неплохой автомобиль бонусом. «Добавленной стоимости», которая в итоге переросла изначальную цену машины, немцы добивались годами, инвестируя в бренд, узнаваемость, привлекательность, имидж.

Китайцы этого не делают, не заморачиваясь (по крайней мере — в РФ) даже серьезными рекламными и имиджевыми компаниями — они просто делают машины, пытаясь втюхать их по заоблачным прайсам. И относятся к своему продукту соответствующе: не венец творения и не кульминация десятилетий разработок, а очередной продукт. Завтра будет другой, послезавтра — третий. Но просто машина, даже роскошная, не может стоить так дорого.

Фото avtovzglyad.ru

Имидж, история и флер — может. А машина — нет. Поэтому богатые купят новый Mercedes, который, кстати сказать, часто соседствует с не менее премиальным брендом Hongqi в дилерских центрах. Средний класс пригонит BMW из Кореи.

А те, кто победнее — «праворучку» из Японии или обзаведутся авто с пробегом. А китайские-то машины — возможно и неплохие, но из рук вон плохо, повторим, продвигаемые в нашей стране, как и кому покупать?

К примеру, план по продажам дебютанта отечественного авторынка, очень даже интересного большого кроссовера HS7 — флагмана линейки бензиновых SUV упомянутой марки «Хончи» — составил, как выяснил портал «АвтоВзгляд», всего 220 машин в 2025-ом. То-то и оно.