Торопятся: почему китайские бренды начали массово локализовываться в России

Удивительные, сложно поддающиеся банальной логике и никак не укладывающиеся в экономическую теорию события происходят на российском автомобильном рынке: летящий вниз спрос на новые автомобили соседствует с феноменальной по своим объемом локализацией китайских марок. За последние 12 месяцев у нас появилось больше отечественных автомобильных брендов, чем за предыдущие 100 лет. В чем смысл? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Tenet, Jeland, Volga, Esteo, SKM — это новые имена, которые появились на карте отечественных автомобильных брендов за последние 365 дней. За скобками — «Москвич», пробивший всем «лыжню», а также «Валдай» и «Амберавто», не совсем понятный, но совершенно точно существующий по одному ему понятным законам.

Впереди — Senat и Votour, о котором вот-вот объявят официально, ну и некоторая «серая зона» вокруг Soueast, судьба которого так же предрешена: Tenet Plus или как-то иначе? Tank и Changan локализуются в Калининграде под своими именами. Не кажется ли такая активность совместных китайско-российских предприятий несколько повышенной, особенно с учетом откровенного простоя, плавно перетекающего в непроглядную стагнацию в продажах новых авто?

Не секрет, что китайцы долгое время не хотели организовывать сборку в России: гнать готовый товар куда выгоднее, особенно. Когда свои конвейеры недозагружены. Да и вложения для настройки даже исправных и относительно современных конвейеров требуются немалые. Однако в прошлом году что-то кардинально изменилось и теперь уже отечественные автозаводы выбирают себе партнеров.

В частности, легенда гласит, что у ГАЗа между неудачей с Changan и итоговым вариантом у Volga был еще один, промежуточный, который в итоге не выстрелил. Что же такого могло произойти, что мнение безальтернативных, казалось бы, импортеров столь резко изобразило поворот на 180 градусов? На 360 — это только в Европе, да.

С дивана видится, что причина кроется не в одном, а в комплексе сложившихся условий, которые единовременно упали на чашу весов. Во-первых, конечно, утильсбор, который делает импортный бизнес сначала неконкурентоспособным, а потом и неприбыльным. А зарабатывали «восточные партнеры» в России хорошо: тот же GWM честно признал, что 30% дохода — из наших болот. Китайский принцип «хочешь торговать — приземляйся» сработал и против самих китайцев. Да, в эту игру можно играть вдвоем.

Во-вторых, сами китайцы, похоже, осознали «шероховатости» ведения трудовой деятельности, оперативно прикинули доход к расходу, и признали необходимость наличия российского партнера. Менталитет, знаете ли, отличается, что очень и очень сказывается на реализации продукта.

На сладкое — перспектива. Возможно, уже ближайшая: китайцы прекрасно понимают, что изоляция россиян однажды закончится. Последние месяцы показали, что официальное появление первого японского, например, автобренда за долю секунды аннигилирует и без того слабый спрос, и дилерскую сеть: работать с нашим новым восточным партнером тяжело. Тяжелее — только его продукт.

И единственный вариант крепко и на годы зацепиться за богатый российский рынок — техническое партнерство, именуемое локализацией. Забить за собой конвейеры, проще говоря. Чем активно и занялись «поднебесные» автостроители с разной степенью успешности. Интересный в этом году будем ПМЭФ, ничего не скажешь...