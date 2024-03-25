Все больше и больше новостей с самых разных сторон света говорит о грядущем кризисе в мире электромобилей. Даже Америка, где, собственно, и заварили всю кашу общемировой моды на транспортные средства без вредных выбросов в атмосферу, начинает активно «включать заднюю». А главное действующее лицо всей этой «сказки» – Илон Маск со своей пресловутой Tesla – находится уже не на волне, а где-то ближе ко дну. Подробности – на портале «АвтоВзгляд».

Однажды мы прочитаем сногсшибательное расследование, в котором подробно и по полочкам разложат весь механизм грандиозного обмана по имени «электромобиль». Напишет его, конечно, парень, уже спрятавшийся в посольстве или вероломно прибывший в Россию, которая, как известно, не выдает кого надо кому надо. Ибо за правду приходится демократически страдать, причем порой до фатального исхода.

Соврать не дадут Джулиан Ассанж и Джон Барнетт, честный инженер «Боинга», раскрывший пикантные подробности об американском самолетостроителе и сразу же нанесший сам себе «раны, не совместимые с жизнью». А пока иллюзия крепко держится на могучих плечах лоббистов, умелыми руками которых народное мнение идет в нужном и финансово выгодном направлении.

Однако и на старуху бывает проруха, а шила в мешке не утаишь: не все в датском королевстве хорошо. Многовато навертел фразеологизмов в одном предложении? Разбавим пруфами, чтоб не так пресно было. История про электромобильное чудо держалась на одном человеке – живом аналоге «железного» Тони Старка, реинкарнации Королева и простом техасском парне из ЮАР Илоне Маске.

Фото globallookpress.com

«Хрустальный Град на Холме» внезапно на него ополчился: негатив начался с пожара на новеньком заводе «Тесла» под Берлином, потом суд отменил рекордную выплату в 55 млрд. американских долларов самому Маску. Совпадение? Не думаю. Послевкусие – падение акций Tesla на 30%. А это много, тем более – для производителя, а не мыльного пузыря финансовой организации, IT-компании или очередного фонда.

Но на этом не закончили. Далее пошла откровенная травля непримиримого республиканца в прессе: во всеуслышание многочисленные «боевые листки» начали третировать некогда «священную корову американской экономики» историями с наркотиками. В демократических рукопожатных государствах первого мира такие вещи невозможны без четкого приказа сверху.

Зачастую – от честно и всенародно избранного президента, который желает своей стране только лучшего. Сложно себе даже представить, что глава государстве руководствовался какими-то личными или, что еще хуже, партийными интересами, разрушая бизнес-империю второго человека в списке Forbes!

Фото globallookpress.com

Но факт остается фактом – «рыба» электромобильного мира начала гнить с головы. Следующим шагом в этой эпопее, конец которой, без всякого сомнения, наступит в ноябре 2024 года, будет обнародование «темной стороны» эксплуатации «электричек», которое ударит по всем производителям.