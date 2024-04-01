«Всемирный автомобиль года-2024», как безудержная пропаганда «зеленой» экономики

Деградация автомобильной отрасли нашла свое выражение в результатах очередного распределения премий, ежегодно присуждаемых на конкурсе «Всемирный автомобиль года». Помимо этого, статусная тусовка, в жюри которой входят более 100 корифеев прессы всего мира, подтвердила и полную дискредитацию профессии автожурналиста. Портал «АвтоВзгляд» сделал краткий обзор наград, выданных на Нью-Йоркском автосалоне.

Из множества автомобильных конкурсов и премий разной степени ангажированности и необъективности, The World Car Awards — «Всемирный автомобиль года» — долгое время пыталась придерживаться принципов профессионализма.

Сотня опытных журналистов, выносящих свой вердикт по поводу лучшей из лучших моделей, являлась своего рода гарантией от откровенной сервильности в адрес тех, кто заказывает музыку на глобальном уровне. Эти ребята, входившие в жюри, действительно разбирались в автомобилях и занимали не последнее место в профессии.

ПОНИЖЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Но если давление глобалистов сломало таких монстров объективной и независимой печати как The Times или TheGuardian, превратив их в желтые листки, выбрасывающие в окружающую среду тонны непроверенной информации, то что говорить об автомобильных изданиях.

Достаточно лишь беглого взгляда на содержание всех без исключения западных газет и журналов — как печатных, так и электронных — чтобы понять, кто заказывает музыку. Девять из десяти статей посвящены воспеванию электромобилей и связанной с ними инфраструктуры.

«Потому что я вырождаюсь, дурак ты этакий! Книжки надо читать и не требовать от короля того, что он не в силах сделать. Принцесса умрет? Ну и пусть».

Куда же деваться от «зеленого» тренда самой авторитетной в прошлом автомобильной премии? Надо заметить, что и раньше The World Car Awards подвергалась давлению электрического лобби, но сейчас она просто легла под него как женщина с пониженной социальной ответственностью.

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А куда ей было деваться, если экологическая повестка лежит в основе политики администрации Байдена, и на ее внедрение выделено из страшно дефицитного американского бюджета 1,2 трлн. долларов?

ЭЛЕКТОРГОНКИ ЗА ПРЕМИЕЙ

Результат, как говорится, на лице. Электромобиль Kia EV9 стал победителем сразу в двух номинациях — «Автомобиль года» и «Электромобиль года». При этом президент Kia Хо-сунг Сонг в благодарственном слове умудрился похвалить свою компанию не только за те достижения, которые были отмечены наградой, но и за присужденные другим — в частности, за дизайн:

— Для нас огромная честь, что EV9 2024 года был назван «Всемирным автомобилем года». Этот триумф является свидетельством нашей непоколебимой приверженности расширению границ передовых технологий и непревзойденного дизайнерского искусства. Продолжающийся успех Kia EV9 побудит нас продолжать выпуск исключительных автомобилей, которые меняют представление об опыте вождения для клиентов по всему миру, — заявил топ-менеджер.

Ну, тут комментировать — только портить. Кстати, ближайшими конкурентами корейского автомобиля в основной номинации выступали китайский электроседан BYD Seal и китайско-шведский электрокроссовер Volvo EX30. Автомобилям с традиционными двигателями вступление в ряды конкурсантов запрещено.

Фото портала АвтоВзгляд.

В номинации «Люксовый автомобиль» победил электроседан BMW i5. Лучшим спортивным автомобилем стал полноприводный электрохетч Hyundai Ioniq 5 N. В категории «Городской автомобиль» главный приз забрал электрокроссовер Volvo EX30. И, наконец, лучший дизайн неожиданно обнаружился у гибрида Toyota Prius, никогда не выделявшегося красотой форм.

Понятно, что влияние субъективных мотивов и оценок в выборе «лучшего автомобиля» в любой из номинаций крайне высоко. Однако засилье электрокаров даже там, где они совсем уж не к месту заставляет предположить, что и эту более-менее объективную в прошлом площадку притянули для безудержной пропаганды «зеленой» экономики.