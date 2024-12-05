Бывший завод Toyota в Петербурге заработал за время простоя 20 млн рублей

По итогам прошлого года заводу компании «Тойота Бошоку» в Петербурге удалось заработать десятки миллионов рублей. Речь идет о предприятии в Шушарах, принадлежавшем японскому бренду. Работа на производственной площадке была остановлена в начале 2022 года. В июле 2023-го завод перешел под контроль отечественного ФГУП НАМИ, а представители Страны восходящего солнца утратили контроль над предприятием.

Как сообщает «Фонтанка.ру», ссылаясь на аудиторов, Toyota получила 20 млн рублей за счет суммы из депозитов в разных банках, включая наш Сбер. В 2022 году имели место многомиллионные займы от различных фирм из Японии, связанных с Toyota тем или иным способом. В итоге компании «Тойота Бошоку» простили долги на сумму 1,284 миллиарда рублей.

Когда Toyota сбежала из нашей страны, прекратив выпуск своих автомобилей, расходы локального офиса начали нарастать, словно снежный ком. Финансы поглощали работа складов, компенсации сотрудникам, а также консультирование, аудит и управленческие услуги. В результате только простой завода обошелся японцам в 343,4 млн рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что бывший автозавод Toyota в Петербурге не запустят до конца 2024 года. По этому поводу представителям Aurus, КамАЗа и «Газпрома» пока не удалось найти общий язык с восточными партнерами.