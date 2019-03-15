Объявлены рублевые цены на кроссовер Geely Atlas с новым турбированным мотором

Geely Atlas, оснащенный свежим 184-сильным бензиновым турбомотором с максимальным крутящим моментом в 285 Нм, доступен в двух комплектациях: «Комфорт» и «Люкс». Тяга передается шестиступенчатой автоматической коробкой передач как на передние колеса, так и на обе оси — на выбор покупателя. Ценник «китайца» с новым движком стартует от 1 439 990 рублей.

За эти деньги покупатель получает автомобиль с однозонным климат-контролем, стеклоподъемниками с электроприводом и боковыми зеркалами с электрорегулировкой. Кроме того, в списке оснащения «паркетника» можно найти мультимедийный комплекс с восьмидюймовым экраном, передние кресла с подогревом и задние парктроники. А также авто укомплектовано 17-дюймовыми легкосплавными дисками.

Кстати, хоть автомобиль с новым агрегатом под капотом только поступил в дилерские шоу-румы, портал «АвтоВзгляд» уже успел испытать такой кроссовер. Подробнее о тест-дрйаве — здесь.

Стоит сказать, что 1,8TD, добравшийся до нас, нельзя назвать абсолютно новым. На деле — это недавно модернизированный двигатель, чей 163-сильный предшественник знаком отечественным поклонникам марки по седану Geely Emgrand GT.