Какие премиальные авто предпочитают состоятельные россияне

Лидером в этом автомобильном хит-параде стала, без сюрпризов, марка Mercedes-Benz: таких легковушек на территории РФ зарегистрировано около 660 000 экземпляров. Кстати, накануне под Солнечногорском штутгартцы запустили свой российский завод. Первым авто, произведенным на этих мощностях, стал E-класс. Позже здесь начнут собирать и популярные у нас кроссоверы — GLC, GLE и GLS.

На втором месте рейтинга, что удивительно — Audi с показателем в 628 500 автомобиля. Тройку лидеров замыкает BMW: «баварцев» по нашим дорогам катается 590 000 штук. В ТОП-5 с большим отставанием также вошли Lexus (274 000 штук) и шведская Volvo (248 000 машин).

Треть всего премиум-парка сгруппировалась в столице (673 500 экземпляров). За ней следует Московская область (275 500 единиц). На третьей строчке прописался Санкт-Петербург с 238 000 автомобилей. 127 000 машин стоит на учете в Краснодарском крае. Первую пятерку замыкает Калининградская область (91 500 авто).