Шанхай-2019: Chery Tiggo 7 FLY для молодых и веселых

А вот под капотом новинки, в отличие от «простого» Tiggo 7, вооруженного двумя силовыми агрегатами (1,5-литровая «турбочетверка» и 2-литровый атмосферник, агрегатированные с МКП и вариатором соответственно), стоит только один. Этот 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 л. с. — на пять «лошадок» слабее, чем у обычной «семерки». Он — на выбор покупателя — может сопрягаться с 6-ступенчатой МКП либо с 6-скоростным «роботом».

Любопытно, что Chery Tiggo 7 FLY, мало чем отличающийся от Chery Tiggo 7, скорее всего придет и в Россию. Но не раньше, чем через год-полтора, и будет позиционироваться как полноценная рестайлинговая версия.