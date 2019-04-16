Шанхай-2019: Chery Tiggo 7 FLY для молодых и веселых

И сразу скажем, что Chery Tiggo 7 FLY задуман производителем, как молодежный автомобиль, недаром ведь английская аббревиатура из трех букв в его названии (Fun, Light, Young) в свободном переводе может звучать, как «легкие развлечения юности». Правда, применительно к машине не совсем понятно, что имеется в виду, поскольку отличий от обычной семерки тут реально не очень много.
Стала выразительнее радиаторная решетка, лишившаяся массивной эмблемы (она переехала под самый капот и смотрится теперь более органично); бампер и пороги получили стильные стальные накладки, а колеса — модные диски. Плюс «помоднели» противотуманки, а в задних фонарях появились горизонтальные светодиодные полоски. Ну, и еще автомобиль стал короче на целых 35 мм — если не знать, то и не заметишь.
В интерьере обошлось практически без изменений по сравнению все с той же обычной «семеркой». Из опций комфорта и там, и тут, напомним, можно найти 2-зонный климат-контроль, мультимедийный комплекс с 9-дюймовым сенсорным экраном на 9 дюймов и бесконтактную зарядку для смартфонов, плюс круговой обзор на 360 градусов.
А вот под капотом новинки, в отличие от «простого» Tiggo 7, вооруженного двумя силовыми агрегатами (1,5-литровая «турбочетверка» и 2-литровый атмосферник, агрегатированные с МКП и вариатором соответственно), стоит только один. Этот 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 л. с. — на пять «лошадок» слабее, чем у обычной «семерки». Он — на выбор покупателя — может сопрягаться с 6-ступенчатой МКП либо с 6-скоростным «роботом».
Любопытно, что Chery Tiggo 7 FLY, мало чем отличающийся от Chery Tiggo 7, скорее всего придет и в Россию. Но не раньше, чем через год-полтора, и будет позиционироваться как полноценная рестайлинговая версия.