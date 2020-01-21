Японцы рассказали о том, что случится с Mitsubishi в России в 2020 году

А теперь добавим дегтя… В целом, спрос на автомобили в России в прошлом году упал до 1,76 млн. автомобилей (это на 41000 единиц меньше в сравнении с 2018 годом). Хотя если смотреть в процентном соотношении, то картина не так страшна -снижение всего 2.3%. Однако, кривая продаж японской марки пошатнулась сильнее — по сравнению с прошлым годом они потеряли 12% продаж. В компании в первую очередь это связывают с повышением НДС.

В 2019 году Mitsubishi запустила программу реновации дилерских центров. Пока офисы продаж были на переоформлении, потенциальные покупатели голосовали рублем за другие марки.

Ну а что будет с продажами в 2020? Падение российского рынка, считают менеджеры из Страны Восходящего Солнца, продолжит падение.

По оптимистичным прогнозам рынок уйдет в пике еще на 5%. И даже несмотря на выход двух обновленных моделей, ребята из Mitsubishi будут считать хорошим результатом, если по итогам года реализуют более 35 000 своих автомобилей.