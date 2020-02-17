Chevrolet возвращает в Россию Cobalt, Spark и Aveo

Похоже, на российском рынке намечается масштабный ребрендинг. Напомним, что сейчас автомобили Spark, Nexia (известный как Chevrolet Aveo) и Cobalt продают у нас под брендом Ravon. Марка совсем недавно вернулась в Россию, о чем портал «АвтоВзгляд» уже писал.

И вот Ravon меняют на более привычный нам бренд Chevrolet. Предположим, что дилеры распродадут те машины, которые уже ввезли в нашу страну, и на этом история Ravon закончится. А вот жизнь бюджетных Chevrolet продолжится. Машины с крестом на решетке радиатора возвратятся к дилерам уже в марте этого года.

Отметим и такой важный факт, что владельцы «Равонов» могут не волноваться по поводу сервиса, запчастей и гарантии на уже купленные автомобили. Все это сохраняется в полном объеме. UzAuto Motors будет поддерживать всех клиентов через дилерскую сеть, созданную в России.

Старт продаж бюджетных машин под брендом Chevrolet позволит узбекскому производителю расширить географию продаж, пользуясь как дилерскими центрами Chevrolet так и Ravon. Да и на рост продаж, уверены, тоже можно рассчитывать. Ведь бренд Chevrolet давно известен в России и покупатели к нему благосклонны.