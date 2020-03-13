Еще не кроссовер, но уже не универсал: тест-драйв LADA Granta Cross

Семейство Granta в целом является самым продаваемым продуктом LADA, благо что в начальной комплектации стоимость пусть и чуть-чуть, но все же не дотягивает до психологической отметки в полмиллиона рублей.
Наша же тестовая версия Luxe с неплохим набором опций и 15-дюймовыми литыми дисками уже вплотную приближается к цифре 600 тысяч рублей, но это все равно вполне гуманно. Познакомимся поближе.
Внутри встречает запах откровенного дешевого и жесткого пластика — в Granta Cross никаких видеокамер с поворачивающимися направляющими вы не найдете. Зато есть парктроник. Сиденья гораздо более жесткие и менее удобные, чем были в LADA Vesta, да и сама посадка более «табуреточная».
Радиомагнитола с огромными пластиковыми клавишами и китайскими колонками словно пришла из СССР, зато она умеет дружить с мобильным телефоном через Bluetooth-соединение. Думаете, что все совсем плохо? А вот и нет: стоит лишь завести Granta и поехать.
В тестовой Granta Cross установлен 1,6-литровый 16-клапанный 106-сильный мотор — родной и привычный тандем движка от Renault и пятиступенчатой «механики» JR5. Многочисленные владельцы Logan и Sandero хорошо знают, на что способен этот союз. куда бодрее.
Аавтомобилю требуется менее 11 секунд, чтобы набрать 100 км/ч. Иными словами, валит наша «Гранточка» довольно серьезно и совсем не уступает в динамике бюджетным иномаркам-конкурентам. В том числе и благодаря длинным передачам.
Правда, за резвый норов придется расплачиваться на АЗС — Granta с «реношным» мотором предпочитает более вкусный и дорогой 95-й бензин против 92-го, стандартного для вазовских моторов.
На ходу Granta Cross тоже не совсем похожа на LADA в привычном для нас понимании. Дело в том, что звука двигателя даже на высоких оборотах вы почти не услышите — настолько удачной получилась шумоизоляция моторного отсека. Зато посторонние звуки с улицы сквозь дверные проемы будет прорываться в салон по полной программе, да и завывания коробки передач пока побороть так и не удалось. Пожалуй, получилось их лишь минимизировать. Уже неплохо.
Современные привереды наверняка отметят наличие задних барабанных тормозов, но поспешу заверить: их вполне себе хватает, учитывая небольшую массу автомобиля (1160 кг), да и у бюджетных версий французских «доноров» они такие же. Зато у нашей ласточке есть две подушки безопасности и крепления детских сидений ISOFIX, а это, согласитесь, говорит о многом. Учитывая ценник и эмблему на кузове авто.
Впрочем, какой бы разумной или даже порой вкусной ни была цена, большинство россиян все равно будут ворчать и пенять на дороговизну. В таком случае, в наше нестабильное время есть совет: просто возьмите любую цену и… переведите ее в «евро» по текущему курсу.
И тогда станет понятно, что за такие деньги ни в одной стране мира транспортное средство, похожее на приличную машину, просто не купить. А LADA Granta Cross, несмотря на некогда сомнительное происхождение, уже вполне можно считать весьма достойным бюджетным автомобилем. В том числе и поэтому она — самая продаваемая в России.