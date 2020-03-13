Еще не кроссовер, но уже не универсал: тест-драйв LADA Granta Cross

Семейство Granta в целом является самым продаваемым продуктом LADA, благо что в начальной комплектации стоимость пусть и чуть-чуть, но все же не дотягивает до психологической отметки в полмиллиона рублей.

Наша же тестовая версия Luxe с неплохим набором опций и 15-дюймовыми литыми дисками уже вплотную приближается к цифре 600 тысяч рублей, но это все равно вполне гуманно. Познакомимся поближе.

Внутри встречает запах откровенного дешевого и жесткого пластика — в Granta Cross никаких видеокамер с поворачивающимися направляющими вы не найдете. Зато есть парктроник. Сиденья гораздо более жесткие и менее удобные, чем были в LADA Vesta, да и сама посадка более «табуреточная».

Радиомагнитола с огромными пластиковыми клавишами и китайскими колонками словно пришла из СССР, зато она умеет дружить с мобильным телефоном через Bluetooth-соединение. Думаете, что все совсем плохо? А вот и нет: стоит лишь завести Granta и поехать.