Видео тест-драйв Renault Arkana: как модный кроссовер пережил свою первую зиму

Renault Arkana появилась в шоу-румах дилеров в июле, и за семь месяцев пребывания на российском рынке нашла свыше 11 000 покупателей. По словам представителей марки, купеобразный кроссовер весьма заинтересовал молодежную аудиторию: примерно четверть обладателей «Арканы» — это водители в возрасте до 34 лет. Но «берет» машина не только стильной внешностью, отнюдь. В техническом плане автомобиль совместил в себе современные решения с проверенными, сохранив при этом адекватный прайс.

Renault Arkana хорошо зарекомендовала себя на сухом асфальте, но что происходит с кроссовером в морозы? Как он ведет себя на скользких загородных трассах, снежном бездорожье в лесу, на голом льду озера? Ответы на эти и другие важные вопросы — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд».