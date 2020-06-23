Британцы обновили экологичный Jaguar I-Pace для России

Jaguar I-Pace 2021 модельного года первым в продуктовой линейке Jaguar Land Rover среди электрокаров получил новый информационно-развлекательный комплекс Pivi Pro с самообучающимся навигатором, определяющим ближайшую зарядную станцию и вычисляющую стоимость «заправки». До него такой «мультимедийкой» оснастили Defender нового поколения.
Кроме того, для I-Pace создали новое настенное трехфазное зарядное устройство на 11 кВт, способное за час поднять уровень энергии батарейки, чтобы его хватило еще на 53 км. А полного заряда удается добиться за 8,6 часа. Обновка пришла на замену семикиловаттному модулю.
К этому добавились доработанная система кругового обзора и салонное зеркало ClearSight с интегрированным экраном, куда выводит изображение задняя камера. Кроме того, авто щеголяет расширенной палитрой окраски кузова, дополнительными вариантами дизайна колесных дисков и новым стайлинг-пакетом Bright Pack с особым оформлением решетки радиатора, боковых зеркал и окантовки окон.
Силовая установка осталась прежней: два электромотора суммарной мощностью 400 л. с. и тяговый аккумулятор емкостью 90 кВт*ч, позволяющий на одной подзарядке проделать до 470 км пути. Обновленный Jaguar I-Pace появится и в России, но сегодня британцы предлагают дореформенный паркетник с ценником от 5 946 000 рублей.