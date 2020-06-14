Помогают ли на самом деле дополнительные зеркала в автомобиле

Зеркала заднего вида в автомобиле образуют целую систему обзора. Чаще всего они по-разному показывают расположенные позади объекты. Центральное устроено так, что машины кажутся ближе, чем есть на самом деле. Так сделано, чтобы взгляд водителя падал не на задних пассажиров, а смотрел на часть дороги позади стекла.
Правое зеркало, как правило, сферическое. Поэтому оно отдаляет предметы. На автомобилях, собранных, к примеру, в Соединенных Штатах и Канаде эти зеркала даже имеют особую маркировку — предупреждающую надпись примерно такого содержания: Objects in mirror are closer than they appear. Перевести фразу можно, как «объекты, отраженные в зеркале, ближе, чем кажутся».
Левое зеркало может быть плоским, показывающим реальное положение вещей, либо асферическим. То есть поверхность, расположенная ближе к водителю, плоская, но к краю она скругляется. Место перехода, как правило, обозначено еле заметной черной линией.
С правым все понятно: рулевой сидит от него далеко и смотрит под достаточно острым углом к поверхности. Если зеркало сделать плоским, то обзор будет мизерным, а «слепая» зона — огромной. Вот и асферическая форма левого тоже уменьшает непросматриваемое пространство вокруг бортов автомобиля.
Как раз на плоское левое зеркало (бывает, оборудуют и правое) владельцы достаточно стареньких авто зачастую наклеивают «пятачки» с выпуклой поверхностью, чтобы избавиться от так называемых «мертвых» зон. Иногда для этого крепят дополнительные зеркала над или сбоку штатных. По отзывам многих водителей, это действительно удобно, особенно при парковке. Но требует некоторой привычки.
Если установленное на заводе боковое зеркало достаточно маленькое, то круглая (или иной формы) нашлепка будет только во вред. Она может практически полностью закрывать штатную поверхность. Кроме того, прикрепленные на двухсторонний скотч зеркальные диски могут запросто отклеиться на мойке или оказаться в кармане мелкого воришки.
Отдельно стоит отметить, что довольно часто на место центрального устанавливают широкое панорамное зеркало. Но это довольно спорный элемент. Во-первых, «панорамник» тоже немного выпуклый и отдаляет идущие позади машины. А во-вторых, обзор салонного зеркала, предусмотренного производителем, грамотно дополняют боковые. И если последние настроить правильно, то в панорамном надобности не будет.
Совсем другая история с автомобилями, где руль расположен с правой стороны. В нашей стране с правосторонним движением без дополнительной системы внешних зеркал водителям праворульных машин гораздо сложнее справляться с маневрированием, особенно при обгоне по «встречке». Так что «допы» делают поездку не только комфортнее, но и безопаснее. Кстати, при перевозке длинных прицепов большое количество зеркал тоже бывает полезным.
Помимо панорамного в салоне устанавливают и другие вспомогательные зеркала. Но здесь дело вовсе не в «слепых» зонах. Обычно еще несколько зеркал нужно для того, чтобы обозревать сам салон. А это просто необходимо, если в машине часто перевозят маленьких детей, особенно, в люльке, располагающей малыша лицом против движения.
А между тем недалек тот день, когда автомобильные зеркала в том виде, к которому мы все уже привыкли, вовсе уйдут из обихода. Традиционные отражающие поверхности заменят камеры. Насколько такие конструкции окажутся надежными, удобными и практичными, пока не ясно: исследования в самом разгаре.