Помогают ли на самом деле дополнительные зеркала в автомобиле

Левое зеркало может быть плоским, показывающим реальное положение вещей, либо асферическим. То есть поверхность, расположенная ближе к водителю, плоская, но к краю она скругляется. Место перехода, как правило, обозначено еле заметной черной линией.

С правым все понятно: рулевой сидит от него далеко и смотрит под достаточно острым углом к поверхности. Если зеркало сделать плоским, то обзор будет мизерным, а «слепая» зона — огромной. Вот и асферическая форма левого тоже уменьшает непросматриваемое пространство вокруг бортов автомобиля.

Как раз на плоское левое зеркало (бывает, оборудуют и правое) владельцы достаточно стареньких авто зачастую наклеивают «пятачки» с выпуклой поверхностью, чтобы избавиться от так называемых «мертвых» зон. Иногда для этого крепят дополнительные зеркала над или сбоку штатных. По отзывам многих водителей, это действительно удобно, особенно при парковке. Но требует некоторой привычки.