Помогают ли на самом деле дополнительные зеркала в автомобиле

Зеркала заднего вида в автомобиле образуют целую систему обзора. Чаще всего они по-разному показывают расположенные позади объекты. Центральное устроено так, что машины кажутся ближе, чем есть на самом деле. Так сделано, чтобы взгляд водителя падал не на задних пассажиров, а смотрел на часть дороги позади стекла.

Правое зеркало, как правило, сферическое. Поэтому оно отдаляет предметы. На автомобилях, собранных, к примеру, в Соединенных Штатах и Канаде эти зеркала даже имеют особую маркировку — предупреждающую надпись примерно такого содержания: Objects in mirror are closer than they appear. Перевести фразу можно, как «объекты, отраженные в зеркале, ближе, чем кажутся».