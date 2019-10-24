Jaguar презентовал первый беспилотный кроссовер

Destination Zero — новая концепция британской марки, в рамках которой Jaguar Land Rover намерен «сделать планету безопаснее, а окружающую среду — экологичнее». Первой ласточкой проекта стал электрический кроссовер Jaguar I-Pace, успевший завоевать титул «Лучший автомобиль года в мире 2019».

– Мы стремимся сделать управление автомобилем безопаснее, освободить больше времени в ходе поездок и уменьшить негативное влияние, которое оказывают наши путешествия на планету, — заявил в ходе презентации управляющий директор Jaguar Land Rover в странах Ближнего Востока и Северной Африки Брюс Робертсон.

Благодаря доработкам машина получила систему определения сигналов светофоров, функция определения других участников дорожного движения, а также комплекс камер и датчиков, в том числе способствующих предотвращению столкновений.