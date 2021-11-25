Первое знакомство с кроссовером Suzuki SX4 третьего поколения

Надо признать, что со сменой генерации Suzuki SX4 повзрослел и возмужал. Дизайнеры пересмотрели переднюю и заднюю оптику, радиаторную решетку, бамперы. Видоизменились и колесные арки — они стали более квадратными. Любопытно при этом, что габариты у компактного SUV остались прежними: 4300/1785/1580 мм при колесной базе в 2600 мм. А вот клиренс чуть уменьшился: со 180 до 175 мм.
Салон японцы, разумеется, тоже освежили, хотя революцией произошедшие изменения не назовешь. Мы видим ту же «баранку», боковые дефлекторы, климатическую установку — их трогать не стали от слова «совсем». Зато, например, появились новая мультимедийная система с 9-дюймовым тачскрином и поддержкой смартфонов по Apple CarPlay и Android Auto, а также большая панорамная крыша.
Представители Suzuki утверждают, что в новом SX4 могут комфортно расположиться пятеро взрослых седоков. При полной «человеческой» загрузке в багажник можно смело уместись 430 л поклажи. А если задними пассажирами пожертвовать и спинки кресел таки опустить, то объем грузового отсека увеличится до 1230 л. Кстати, спинки сидений раскладываются в соотношении 60:40.
К услугам водителя — масса электронных ассистентов. Таких, как система экстренного торможения, мониторинг рядности и удержание автомобиля в полосе, Stop&Go (контроль за впереди идущей машиной), круговой обзор, помощник при парковке. Нельзя не упомянуть и фирменный AllGrip Select — систему, позволяющую корректировать настройки агрегатов в зависимости от дорожного покрытия (снег, грязь, гравий).
А что же с силовыми агрегатами? Европейскому S-Cross положена гибридная установка, включающая 1,4-литровый бензиновый турбомотор и 48-вольтовый стартер-генератор. Ее максимальная мощность 143 л. с., а пиковый крутящий момент — 235 Нм. Коробку передач можно будет выбрать: доступна как «механика», так и «автомат» — оба на шесть ступеней. Привод — передний или полный.
Это что касается европейского рынка — с какими двигателями и трансмиссиями новый SX4 приедет к нам, сказать пока сложно. Планы Suzuki относительно S-Cross/SX4 на текущий год — начать продажи новинки на Западе. А на будущий — запустить подключаемые сервисы, которые станут доступны в том числе и на сменившем поколение SUV. Подробностей о них японцы в ходе презентации не раскрыли, но, вероятно, речь идет о заводской телематике.
Добавим, что текущий Suzuki SX4 пока еще продается в России в двух модификациях с 1,4- и 1,6-литровыми моторами, пятиступенчатой «механикой» и шестидиапазонным «автоматом», системой переднего и полного привода. Цена кроссовера в базовом исполнении — 1 749 000 рублей, а в топовом — от 2 229 000 целковых.