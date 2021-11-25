Первое знакомство с кроссовером Suzuki SX4 третьего поколения

Надо признать, что со сменой генерации Suzuki SX4 повзрослел и возмужал. Дизайнеры пересмотрели переднюю и заднюю оптику, радиаторную решетку, бамперы. Видоизменились и колесные арки — они стали более квадратными. Любопытно при этом, что габариты у компактного SUV остались прежними: 4300/1785/1580 мм при колесной базе в 2600 мм. А вот клиренс чуть уменьшился: со 180 до 175 мм.

Салон японцы, разумеется, тоже освежили, хотя революцией произошедшие изменения не назовешь. Мы видим ту же «баранку», боковые дефлекторы, климатическую установку — их трогать не стали от слова «совсем». Зато, например, появились новая мультимедийная система с 9-дюймовым тачскрином и поддержкой смартфонов по Apple CarPlay и Android Auto, а также большая панорамная крыша.