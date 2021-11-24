Почему российские водители уже никогда не перейдут на газовое топливо

Хорошо известно, что ездить на пропане выгодно только при условии, если бензин стоит на 30—50% дороже. Но сейчас цена кубометра этого газа доходит до 35 ₽ при стоимости АИ-92 в 45 «деревянных» за литр: гонять на последнем нынче и проще, и дешевле. Есть, правда, вариант перейти на метан, куб которого обходится нынче в смешные 18—20 рубликов. То есть вот оно — простое водительское счастье!

Ан нет: и здесь желающего сэкономить автовладельца (как, впрочем, и малый, и средний бизнес) ждут такие подводные не камни даже, а горы, что «пересаживаться» на вроде бы действительно выгодное топливо отпадает всякое желание. В этом вы можете легко убедиться, послушав очередной выпуск подкаста портала «АвтоВзгляд».