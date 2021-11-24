Почему российские водители уже никогда не перейдут на газовое топливо

Фото mgpz.ru
В нынешние времена, когда за литр АИ-95 просят 52, а за литр солярки — 51 рубль, многие водители всерьез задумываются если не о продаже машины, то о ее минимальном использовании. Хорошей альтернативой в этом смысле мог бы стать перевод авто на газомоторное топливо. Однако даже те автовладельцы, что давно вооружили свои транспортные средства ГБО, нынче массово от него отказываются! Почему это происходит, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

Хорошо известно, что ездить на пропане выгодно только при условии, если бензин стоит на 30—50% дороже. Но сейчас цена кубометра этого газа доходит до 35 ₽ при стоимости АИ-92 в 45 «деревянных» за литр: гонять на последнем нынче и проще, и дешевле. Есть, правда, вариант перейти на метан, куб которого обходится нынче в смешные 18—20 рубликов. То есть вот оно — простое водительское счастье!

Ан нет: и здесь желающего сэкономить автовладельца (как, впрочем, и малый, и средний бизнес) ждут такие подводные не камни даже, а горы, что «пересаживаться» на вроде бы действительно выгодное топливо отпадает всякое желание. В этом вы можете легко убедиться, послушав очередной выпуск подкаста портала «АвтоВзгляд».

АЗС, бензин, цены на топливо, кризис, дизельное топливо
24 ноября 2021
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