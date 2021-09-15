Почему стоит бояться даже небольшой вибрации в автоматической коробке передач

Начнем с простых вещей. Вибрации появляются из-за того, что в «коробке» недостаточно масла. Оно может вытечь, скажем, через технологические отверстия. Например, такое есть у «автомата» Chevrolet Cobalt. Обычно «дырка» закрыта резиновой заглушкой, но если резинка вылетит при тряске, масло станет постепенно убегать из трансмиссии.

В итоге из-за масляного голодания в работе коробки передач появятся вибрации. Если запустить проблему, «автомат» просто сломается из-за сильного износа шестерен, так что легче следить за уровнем масла и вовремя доливать жидкость, чтобы не спалить агрегат.

Вибрации могут появиться и из-за масла, в котором много продуктов износа. То есть его долго не меняли. Еще вариант — «дрожь» появляются, в холодное время года, когда трансмиссия не прогрета. Это также сокращает ресурс шестерней. Так что лучше не давать машине сильные нагрузки сразу после начала движения, а подождать, пока масло выйдет на свою рабочую температуру.