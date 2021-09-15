Почему стоит бояться даже небольшой вибрации в автоматической коробке передач

Начнем с простых вещей. Вибрации появляются из-за того, что в «коробке» недостаточно масла. Оно может вытечь, скажем, через технологические отверстия. Например, такое есть у «автомата» Chevrolet Cobalt. Обычно «дырка» закрыта резиновой заглушкой, но если резинка вылетит при тряске, масло станет постепенно убегать из трансмиссии.
В итоге из-за масляного голодания в работе коробки передач появятся вибрации. Если запустить проблему, «автомат» просто сломается из-за сильного износа шестерен, так что легче следить за уровнем масла и вовремя доливать жидкость, чтобы не спалить агрегат.
Вибрации могут появиться и из-за масла, в котором много продуктов износа. То есть его долго не меняли. Еще вариант — «дрожь» появляются, в холодное время года, когда трансмиссия не прогрета. Это также сокращает ресурс шестерней. Так что лучше не давать машине сильные нагрузки сразу после начала движения, а подождать, пока масло выйдет на свою рабочую температуру.
Если за трансмиссией не следить, проблему подкинет и фильтр, который забьется грязью. Из-за этого масло перестанет нормально циркулировать по каналам коробки передач, что и вызовет паразитные вибрации. А еще вибрацию может спровоцировать погнутая на бездорожье защита моторного отсека. Особенно, если при ударе она уперлась в картер трансмиссии.
Более серьезная проблема — износ подушек двигателя. Дело в том, что со временем резина в конструкции подушек силового агрегата стареет, пересыхает и растрескивается. От этого начинает вибрировать и двигатель и коробка передач. Лечится это заменой вышедших из строя запчастей и может влететь в копеечку. Дело в том, что из-за особенностей конструкции современных машин и плотной компоновки подкапотного пространства, такие работы обычно недешевы.