Renault начала принимать заказы на Logan Stepway и Sandero Stepway

Автомобили серии Stepway отличаются дополнительным черным пластиковыми вставками на бампере, колесных арках и порогах, а также большим дорожным просветом в 195 мм.

Renault Logan и Sandero во «внедорожной» модификации получили ставшие актуальными осенью опции дистанционного запуска двигателя, подогрева кресел переднего ряда и обогрева всей площади лобового стекла. Авто могут похвастать климат-контролем и парктрониками.

Впервые в машинах с наклейкой Stepway на борту представлена мультимедиа MediaNav 4.0, которая умеет «общаться» со смартфонами на платформе Android и iOS.

Оба автомобиля приводит в движение тот же мотор, что и машины в стандартной версии: 1,6-литровый двигатель мощностью 82 и 113 л. с., агрегатированный с пятиступенчатой «механикой», а также с отдачей 102 «лошадки» в паре с четырехскоростной АКП.

Ценник на новый Renault Logan Stepway стартует от 662 990 рублей, а прайс на Renault Sandero Stepway после обновления начинается от 709 990 «деревянных».