Один из начальников ГИБДД уволен за пьяное ДТП

Госавтоинспекция моментально выкидывает на улицу своих работников, имевших неосторожность «спалиться» на неблаговидном проступке. Вот и начальник ГИБДД города Чебаркуль Челябинской области попал под такой «каток», и поделом.

— В ночь на 21 апреля произошло ДТП с участием руководителя подразделения ГИБДД Челябинской области. Столкнулись два автомобиля на дороге, пострадавших в результате аварии нет. Автомобили получили механические повреждения. В настоящее время ГУ МВД России по региону проводится служебная проверка по факту случившегося. По предварительным данным, сотрудник ГИБДД находился в состоянии опьянения, — рассказали РИА Новости в областном ГУМВД.

Сообщается, что по результатам проверки проштрафившегося сотрудника уволят по отрицательным мотивам, а в отношении его руководства будут приняты меры дисциплинарного взыскания.