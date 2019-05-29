5 причин, почему автомобиль может «закипеть» в пробке

Как правило, машины кипят летом в пробке из-за неисправностей в системе охлаждения автомобиля. Чем старше «ласточка», тем больше у нее шансов получить тепловой удар. Поэтому прежде, чем отправляться в сезон отпусков на дачу, рыбалку или к морю, необходимо максимально застраховать свой автомобиль от этой проблемы.
Перегрев двигателя далеко не лучшим образом сказывается на его ресурсе, и тяжесть последствий напрямую зависит от температуры и продолжительности этого процесса. А причины закипания охлаждающей жидкости могут быть самые разные — низкое качество или недостаточное количество антифриза, дефекты датчика температуры, вентилятора, термостата, помпы, радиатора и предохранителя. Портал «АвтоВзгляд» отметил самые распространенные причины этой проблемы.
Молчит вентилятор
Вентилятор не срабатывает в нужный момент чаще всего из-за неисправности предохранителя, либо вследствие выхода из строя датчика температуры двигателя. Обе проблемы большинство наших бывалых водителей на своих стареньких машинах решают «малой кровью», и частенько делают это народными способами. Например, при неисправном датчике на время движения в пробке подсоединяют провода таким образом, чтобы вентилятор работал постоянно в принудительном режиме.
Пробой в системе охлаждения
Старые резиновые патрубки после очередных зимних морозов частенько рассыхаются и трескаются, нарушая герметичность системы охлаждения. Такую проблему могут также спровоцировать изношенные хомуты и прокладки. В этом случае капли протекающего антифриза остаются на асфальте под моторным отсеком.
Забитый термостат
Старый загрязненный термостат может предательски заклинить в самый неподходящий момент. Нарушение нормальной циркуляции охлаждающей жидкости обязательно повлечет за собой тепловой удар. Так что срок службы и работоспособность этого важного элемента системы охлаждения на подержанных машинах необходимо контролировать.
Грязный радиатор
Как правило, за зимний сезон основательно засоряется подкапотное пространство, и особенно — радиатор. Забившаяся в его полостях грязь нарушает нормальную теплопроводность в системе охлаждения и, как следствие, возникает перегрев мотора. Чистить радиатор следует не реже одного раза в два года.
Охлаждающая жидкость
Еще одна гарантия исправной работы этой системы — качество антифриза и его количество. В нашей стране охлаждающую жидкость продолжают активно подделывать, поэтому приобретать ее лучше в фирменных магазинах. При высоких темературах любой суррогат обычно расслаивается и дает обильный осадок прямо внутри системы, засоряя внутренние каналы. Менять антифриз следует раз в год, а следить за нормальным уровнем надо регулярно.