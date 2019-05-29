5 причин, почему автомобиль может «закипеть» в пробке

Перегрев двигателя далеко не лучшим образом сказывается на его ресурсе, и тяжесть последствий напрямую зависит от температуры и продолжительности этого процесса. А причины закипания охлаждающей жидкости могут быть самые разные — низкое качество или недостаточное количество антифриза, дефекты датчика температуры, вентилятора, термостата, помпы, радиатора и предохранителя. Портал «АвтоВзгляд» отметил самые распространенные причины этой проблемы.

Молчит вентилятор

Вентилятор не срабатывает в нужный момент чаще всего из-за неисправности предохранителя, либо вследствие выхода из строя датчика температуры двигателя. Обе проблемы большинство наших бывалых водителей на своих стареньких машинах решают «малой кровью», и частенько делают это народными способами. Например, при неисправном датчике на время движения в пробке подсоединяют провода таким образом, чтобы вентилятор работал постоянно в принудительном режиме.

Пробой в системе охлаждения

Старые резиновые патрубки после очередных зимних морозов частенько рассыхаются и трескаются, нарушая герметичность системы охлаждения. Такую проблему могут также спровоцировать изношенные хомуты и прокладки. В этом случае капли протекающего антифриза остаются на асфальте под моторным отсеком.