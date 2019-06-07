Путин официально открыл дорогу в Россию китайскому автопрому и смотрит на американский

Стоит напомнить, что в нашей стране «поднебесных» автопроизводителей откровенно притесняли. Им не давали возможности строить собственные автозаводы, принимать участие в государственных стимулирующих программах, в частности, льготного автокредитования. Да и вообще, не считали за серьезных рыночных игроков.

Впрочем, китайцы — не промах, и помимо того, что сильно прибавили в качестве, еще и научились правильно себя позиционировать. Возьмем, к примеру, Haval, чьи представители больше не кричат везде и всюду, что это умопомрачительная премиальная марка.

Скажем больше: они пересмотрели не только отношение к собственным продуктам, но и цены на них. А финальным аккордом стало открытие первого в России китайского автозавода полного цикла — похоже, бьющийся в конвульсиях черкесский Derways таки закончил свою историю.