Путин официально открыл дорогу в Россию китайскому автопрому и смотрит на американский

Продукцию китайской автоиндустрии долгое время совершенно справедливо принято было считать низкосортной. Собственно, поэтому успехом она и не пользовалась. Но времена меняются — ребята из КНР весьма успешно эволюционируют, совершая большие прыжки вперед.
Вячеслав Василенко

Стоит напомнить, что в нашей стране «поднебесных» автопроизводителей откровенно притесняли. Им не давали возможности строить собственные автозаводы, принимать участие в государственных стимулирующих программах, в частности, льготного автокредитования. Да и вообще, не считали за серьезных рыночных игроков.

Впрочем, китайцы — не промах, и помимо того, что сильно прибавили в качестве, еще и научились правильно себя позиционировать. Возьмем, к примеру, Haval, чьи представители больше не кричат везде и всюду, что это умопомрачительная премиальная марка.

Скажем больше: они пересмотрели не только отношение к собственным продуктам, но и цены на них. А финальным аккордом стало открытие первого в России китайского автозавода полного цикла — похоже, бьющийся в конвульсиях черкесский Derways таки закончил свою историю.

Что уж там говорить, если предприятие посетил лично Владимир Путин, который расписался прямо на капоте изготовленного тут автомобиля Haval F7. Свою подпись поставил и Председатель КНР Си Цзиньпин — вероятно, российско-китайские отношения выходят на новый уровень.

Кстати, об уровне. Недавно Путин лично открыл в Подмосковье автозавод Mercedes-Benz. И кто там говорил, что политика и бизнес — вещи несовместимые?

Пожалуй, осталось лишь дождаться вмешательства в ситуацию с законсервированным предприятием американского General Motors в Питере. Займется ли им белорусский «Юнисон», имеющий опыт производства машин Cadillac и Chevrolet, пока так до конца и не ясно. Но как бы то ни было, пора уже что-то делать с площадкой, почем зря простаивающей пятый год.

Минпромторг мог бы вполне себе подсчитать, сколько недодали бюджету «джиэмовцы» за счет льготных пошлин на ввоз комплектующих, а сколько было потрачено на всевозможные субсидии и госпрограммы.

Правительство безнаказанно отпустило GM после похорон Opel и при тотальной зачистке Chevrolet. А ведь в соседней Европе за столь хитро выдуманную реструктуризацию американцев в свое время заставили выплатить десятки миллионов евро. Один только штраф, например, во Франции потянул на восемь миллионов в местной валюте. И это без учета дилерских компенсаций.

Россия — ничем не хуже. Государству надо добиваться возврата подаренных средств и с General Motors, и cо сматывающего удочки Ford. Разумеется, с процентами. Тем более, что замораживая заводы, компании оставляют тысячи людей без работы, клиентов — без надлежащего обслуживания, а страну — без налоговых поступлений.

Возможно, встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом стала бы важной вехой в истории развития русско-американских отношений. А уж как там получится, покажет время.

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7 июня 2019
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