В России нашли дефект сразу у трех моделей Audi

Под сервисное мероприятие попали 1323 Audi A3, проданные с 2016 по 2019 год. Причиной акции стали неверно настроенные фонари заднего хода. Они загораются только спустя пять секунд после того, как включается зажигание. Этого времени вполне достаточно, чтобы водитель успел переключить коробку в режим заднего хода и тронуться без предупреждающего сигнала.

Второй причиной отзыва стал бракованный фаркоп, который вполне может сложиться в самый неподходящий момент, например, во время движения с прицепом. Такой недочет нашли всего у двух автомобилей A4 и A5, реализованных в 2017 и 2019 годах соответственно.

Российские представители в ближайшее время оповестят владельцев неисправных машин о проблеме. Но можно и самостоятельно определить, попадает ли конкретное авто под отзыв. Для этого достаточно заглянуть на сайт Росстандарта в раздел «Документы», отыскать перечень VIN бракованных «немцев» и сравнить их с идентификационным номером в ПТС.

Если буквы и цифры совпали, необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Все работы и запчасти, связанные с этим недочетом, производитель предоставляет бесплатно. Кстати, буквально в мае премиальный бренд приглашал в сервис владельцев почти 500 кроссоверов Audi Q5 из-за ошибки при сборке тормозной системы.