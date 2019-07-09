Водителя ослепило солнце: кого признают виновником аварии?

Дорожных ситуаций, когда ослепление становится реальным фактором, провоцирующим ДТП, достаточно много. Самая примитивная — когда идущая впереди машина резко тормозит. Причем происходит это на фоне низко висящего над горизонтом утреннего Солнца, или на закате.

Водитель идущей сзади машины при таком освещении если и заметит маневр торможения коллеги, то только в самый последний момент, когда жать на педаль тормоза уже поздно. Результат — формулировка «несоблюдение дистанции» в протоколе по факту ДТП.

Второй вариант связан с поворотом налево. Желающий его выполнить автомобилист останавливается в левом ряду, бросает взгляд на «встречку» чтобы убедиться в безопасности маневра, но за блеском светила не замечает приближающийся оттуда транспорт.

Чем меньше габариты движущегося там ТС, тем легче оно теряется в слепящих лучах. Поэтому особенно часто подобная «маскировка» срабатывает в отношении мотоциклистов и велосипедистов. К сожалению, именно они особенно сильно страдают в подобных авариях — врезаясь в поворачивающий им наперерез автомобиль.

Тут водителю предъявляют уже «не уступил ТС, двигающемуся во встречном направлении».