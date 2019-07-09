Водителя ослепило солнце: кого признают виновником аварии?

«Это все солнце проклятое!» — подобная фраза водителя, пытающегося объяснить причину дорожного происшествия, становится актуальной именно в летний период, когда вокруг особенно много света.
Максим Строкер

Дорожных ситуаций, когда ослепление становится реальным фактором, провоцирующим ДТП, достаточно много. Самая примитивная — когда идущая впереди машина резко тормозит. Причем происходит это на фоне низко висящего над горизонтом утреннего Солнца, или на закате.

Водитель идущей сзади машины при таком освещении если и заметит маневр торможения коллеги, то только в самый последний момент, когда жать на педаль тормоза уже поздно. Результат — формулировка «несоблюдение дистанции» в протоколе по факту ДТП.

Второй вариант связан с поворотом налево. Желающий его выполнить автомобилист останавливается в левом ряду, бросает взгляд на «встречку» чтобы убедиться в безопасности маневра, но за блеском светила не замечает приближающийся оттуда транспорт.

Чем меньше габариты движущегося там ТС, тем легче оно теряется в слепящих лучах. Поэтому особенно часто подобная «маскировка» срабатывает в отношении мотоциклистов и велосипедистов. К сожалению, именно они особенно сильно страдают в подобных авариях — врезаясь в поворачивающий им наперерез автомобиль.

Тут водителю предъявляют уже «не уступил ТС, двигающемуся во встречном направлении».

Телесные повреждения байкеры получают, как правило, серьезные. Поэтому банальное ослепление вполне может обернуться уголовным делом, судом и реальным сроком заключения.

Не менее неприятной ситуацией, вызванной ослеплением водителя считается авария, в которой он сбивает пешехода. Фигура ребенка, например, может полностью «потеряться» в бьющих по глазам драйвера лучах — даже когда малец находится в каком-то десятке шагов перед капотом.

Подобная неприятность может произойти как на «зебре», так и вне пешеходного перехода. На «зебре» водитель получит вердикт «не уступил». В случае подобной трагедии вне перехода виновником ДТП его вряд ли признают, но отвечать в рамках Гражданского кодекса ему все равно придется.

Поэтому водители и приводят в своих объяснениях ослепление солнечным светом в качестве не зависящей от них причины аварии. К сожалению, это бесполезная затея. Ведь согласно пункту 19.2 ПДД, «при ослеплении водитель должен включить аварийную сигнализацию и, не меняя полосу движения, снизить скорость и остановиться». Не сделал этого — нарушил требования Правил.

Следовательно, будешь признан виновником аварии в любом случае. Даже если, например, пешеход сам внезапно бросится под колеса твоей машины из кустов!

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9 июля 2019
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