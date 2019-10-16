В России вновь взлетели цены на новые автомобили

Итак, американо-российский внедорожник Chevrolet Niva подорожал второй раз за год. В предыдущий раз популярный «вездеход» увеличил прайс в январе на 13 000 рублей. А недавно ценник автомобиля потяжелел на 7000 — 9000 «целковых» почти во всех комплектациях.

Также прибавил в цене на 12 000 — 18 000 бюджетный лифтбэк Skoda Rapid, и на те же 12 000 рублей — седан Peugeot 408. Еще на 5000 — 20 000 «деревянных» подскочила стоимость всей продуктовой линейки Ульяновского автозавода.

Не осталась в стороне и «четырехдверка» KIA Cerato, получившая новые комплектации: «кореец» подорожал на 20 000 — 30 000 рублей. Компания Volkswagen пересмотрела прейскурант на две коммерческие модели — к ценнику Caddy прибавила от 3100 до 14 100, а пикап VW Amarok стал дороже сразу на 62 600 рублей.

Американские Jeep Grand Cherokee и Wrangler огорчили увеличением цены на 60 000 и 120 000 рублей соответственно. Кроме того, подорожали «паркетники» Nissan Qashqai (+10 000) и Terrano (плюс 14 000 — 24 000 рублей в зависимости от комплектации). Зато X-Trail подешевел на ₽10 000 — 31 000, правда, лишь в нескольких версиях.

Напомним, во второй половине сентября три марки в России изменили прайсы: Hyundai, Jeep и Audi. Причем последняя снизила стоимость сразу на три модели: купе A5, A7 Sportback и кроссовер Audi Q5.