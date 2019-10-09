Чехи показали, как будет выглядеть новый Skoda Rapid

Новый Skoda Rapid получит новую внешность в стиле нового хетчбэка Scala с его клиновидными фарами, шестиугольной решеткой радиатора и передним бампером с широким воздухозаборником. Об этом свидетельствуют официальные цветные наброски новинки. «Пятидверка», напомним, пришла на смену европейскому Rapid Spaceback в конце прошлого года.

И хотя изображений интерьера пока нет, известно наверняка, что Skoda Rapid свежей генерации сможет похвастать полностью перелицованным салоном. Кроме того, автомобиль получит расширенный список оснащения и, скорее всего, подорожает.

Напомним, сегодня нашим соотечественникам представлен «Рапид», обновленный в 2017 году. На вооружении авто — 1,6-литровый мотор с двумя вариантами мощности на 90 и 110 л. с., а также 125-сильный двигатель объемом 1,4 л. Ценник стартует от 797 000 рублей.