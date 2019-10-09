В России подорожали Peugeot 408

Все версии модели «потяжелели» на 12 000 «деревянных» — от базового варианта Active с бензиновым мотором 1,6 л. мощностью 115 л. с. и «механикой» до топового с 1,6-литровым 150-сильным двигателем и автоматической коробкой. Таким образом, прайсы на Peugeot 408 варьируются в диапазоне от 1 099 000 до 1 277 000 рублей.

Средняя комплекатция Allure с упомянутым 115-сильным «атмосферником» и «автоматом» теперь стоит 1 164 00. руб. Единственный дизельный вариант с мотором 1,6 л мощностью 114 л. с. и «механикой» обойдется в 1 186 000 рублей.

Напомним, что последнее подорожание Peugeot 408 случилось в марте этого года, и тогда автомобиль также «потяжелел» на 12 000 «деревянных». Как сообщает издание «Цена.Авто», в этот раз цены на седан изменились в связи с установкой системы «ЭРА-ГЛОНАСС».