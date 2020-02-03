Какие новые автомобили в России подорожали в январе

В начале года не только изменение размера налогов подталкивает автостроителей переписывать прейскуранты. К примеру, ценник на китайский кроссовер Changan CS35 Plus, как сообщает «Автостат», раздулся на 30 000 рублей вне зависимости от комплектации, а стоимость седана Peugeot 408 — на 90 000 — 100 000 из-за выхода на рынок моделей свежего года сборки.

По той же причине подорожал Subaru Forester во всех версиях, кроме стартовой, нарастив к прайсу по 60 000 — 90 000 «деревянных». В базовой комплектации японский кроссовер, напротив, подешевел на 40 000. Напомним, что паркетник в новом году порадовал своих фанатов не только новыми ценами, но и минимальными обновлениями.

Подорожал также Geely Atlas — самый продаваемый автомобиль из Поднебесной — от 29 000 до 55 000 рублей. Кстати, кроссовер для россиян планируется оснастить 1,5-литровый «турботройкой» мощностью 177 л. с. с максимальным крутящим моментом в 255 Нм. Напомним, что таким мотором комплектуется Volvo XC40.