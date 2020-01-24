Geely везет в Россию обновленный кроссовер Atlas с мотором от Volvo

Обновленный Atlas Pro получит иную оптику, решетку радиатора и бамперы. Также обновят дизайн фонарей. В салоне будет новые передняя панель с графической «приборкой» и тачскрин с более продвинутой мультимедиа.

Под капотом автомобиля появится наддувный бензиновый 1,5-литровый агрегат мощностью 177 л. с. (255 Н. м.). Эта «турботройка» с непосредственным впрыском, не что иное, как известный двигатель Volvo, который получил кроссовер XC40.

Переднеприводные модификации Atlas Pro будут оснащать 6-ступенчатой «механикой» или 7-скоростным «роботом» с двумя сцеплениями, а для полноприводной предложат только 6-ступенчатый гидромеханический «автомат» Aisin.

Александр Будрин, официальный представитель Geely подтвердил порталу «АвтоВзгляд», что машина действительно появится в России. Что касается конкретных дат, то их обещают рассекретить в ближайшее время.