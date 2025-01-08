Снова дефицит: в новом году россиян ждут жесткие проблемы с автозапчастями

Новый 2025-й год имеет все шансы вернуть отечественный рынок автомобильных запчастей в хаос: ожидаются очередная волна проблем с расходниками и комплектующими. Так и не решенный вопрос с платежами между РФ и КНР лишь добавил градуса общим проблемам, в которых решающую роль до сих пор играет логистика. Так что предложение обязательно отреагирует, традиционно уже задрав и без того высокие цены. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Эксперты заявляют об очередном витке сложностей в графе «импорт»: в конце минувшего года на границе «зависли» контейнеры с запчастями, причем речь идет сразу об 1/3 объема! Более того, причина простоя 40% заказанных «лотов»: вопросы с оплатой, платежи не проходят, о чем заявил глава «Российского союза автостраховщиков (РСА)» Евгений Уфимцев.

Проблема — глобальная, за почти три года санкций так и не решенная, оттого оптимизма в своих прогнозах уже никто из профильных специалистов не испытывает: починить машину будет сложно. И дорого. Легко предсказать, чем обернется искусственно созданный дефицит для отечественных водителей: ценник на товары уже начал подниматься и будет расти пропорционально опустошению складов.

Другой вопрос — что подорожает? Ответ «все» в целом верен, но будут наименования, которые импортные сложности затронут в меньшей степени — те же масла и фильтры российского производства уже достаточно распространены, их цену будет «набивать» только инфляция.

Фото globallookpress.com

А вот различные элементы кузова, оптика, узлы и агрегаты вберут в себя весь объем причин для роста стоимости: не только инфляционный, но и таможенно-пограничный, который вряд ли удастся оперативно разрешить.

За 33 месяца не удалось, чего ждать оперативных и прорывных межбанковских технологий сейчас?

Особенная «беда» ожидается в вопросах оригинальных деталей, которые и так шли через третьи страны по длинной цепочке продавцов, каждый из которых зарабатывает на услуге. Сюда же следует добавить общее снижение количества наименований и увеличение отпускной цены по многим, например, европейским позициям.

В Европе разгорается промышленный кризис, который так же станет «камнем преткновения» и причиной удлинения не только срока, но и цены поставки. Сложности уже отмечены с привозом из Китая и ОАЭ, Турции и Казахстана, причем проблемы не только и не столько с оплатой самого груза, сколько с переводом за логистику. Одним словом, ком большой и продолжает нарастать. А заплатит, как всегда, отечественный потребитель, который вынужденно покроет издержки поставщиков из своего кармана.