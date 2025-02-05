Высокие коэффициенты утилизационного сбора, который продолжает расти, сногсшибательная ставка по кредитам и разные другие препоны, не забываем про пакеты с пакетами санкций, максимально осложнили процедуру параллельного импорта автомобилей, снижая из года в год количество завезенных в Россию машин популярных импортных брендов. Закрывается лавочка? Как показывает практика — нет. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Логика приобретения нового автомобиля для простого россиянина — хотя не такая уж и простая, раз решился на новую машину сегодня — развивается по предельно упрощенному сценарию: либо «китай», либо отечественная. Третьего, казалось бы, не дано, ведь антироссийские санкции — действуют, да и собственное правительство не горит желанием открывать кордоны и строить коридоры.

Наоборот, закручивают гайку утилизационного сбора так, чтобы ни одна «тойота» не просочилась на рынок. Однако перспектива стать обладателем новенькой китайской машины или родной «Ладушки» впечатляет далеко не всех. А раз есть спрос — будет и предложение.

Светлана Виноградова, первый заместитель генерального директора группы компаний «Рольф», в рамках очередного мероприятия подвела краткие итоги китайской экспансии на российский рынок: некогда покупатели Kia и Hyundai действительно без особых осложнений и пертурбаций пересели на «поднебесные» машины и в целом своим выбором довольны.

Фото портала АвтоВзгляд.

Но вот клиенты премиальных брендов к такому изменению домашнего гаража оказались не готовы. Они остались привержены своему выбору и своим привычкам, поэтому ищут возможности приобрести новый автомобиль понятного и приятного лично им производителя, а параллельный импорт им в этом вопросе помогает.

Например, целая шеренга новеньких с иголочки Range Rover, выставленных у дилера Jaguar Land Rover, томно намекает, что никаких ограничений, кроме ценовых, не предвидится. А если проблему можно решить за деньги, то это, как известно, не проблема, а статья расходов.

Да, автомобильный «ширпотреб» параллельным импортом возить уже не очень-то и привлекательно, поэтому на такие сделки переключились частные «купцы», что под заказ из Кореи и ОАЭ продолжают возить востребованные и популярные марки. А вот дилеры, с исполнением ритуала приобретения в красивой приемке дорого ДЦ, продолжают таскать из дружественных и не очень стран целые партии премиальных машин, выбор есть, и он достаточно широк.

Дилеры в таком продукте очень заинтересованы, ведь только на нем они сегодня способны заработать, оттого и ассортимент, и предложение было, есть и будет. А вы говорите, не работает больше параллельный импорт. Работает, еще как работает, живее всех живых.