Эксперт Виноградова объяснила, почему дилеры отказываются от китайских машин

Волна отказов российских автодилеров от сотрудничества с китайскими автостроителями только начинает собираться, однако сомнений в многочисленных разрывах контрактов и даже полном уходе некоторых марок из КНР уже нет и быть не может. Светлана Виноградова, первый заместитель генерального директора группы компаний «Рольф», в беседе с порталом «АвтоВзгляд» откровенно объяснила причины такого развития событий.

Разнообразие и возможность выбора — это хорошо, это конкуренция и борьба за каждого клиента, это рынок, «который порешал». В случае, когда отрасль, причем любая, может позволить себе широкий спектр предложений, всегда, во все кризисы и невзгоды, идет развитие, потому что иначе выжить и сохраниться просто невозможно.

Авторынок России ярко, если не сказать — излишне нарочито, показал всем и каждому, что такое «дефицит», когда в 2022 году дилеры накручивали по 500 000 рублей за коврики и антикоррозийную обработку, но машины все равно продавались. А в 2025 году, наступила ответная часть этого же процесса — клиенты не готовы покупать автомобили даже со скидками.

Почему? Это, конечно, цены, загнанные под потолок утилизационным сбором и рядом других, не менее агрессивных к ценообразованию процессов. Ну и, разумеется, ключевая ставка ЦБ, заставляющая трижды подумать перед заключением сделки, но в трех случаях из трех — отнести деньги в сберкассу и положить их под впечатляющий процент на депозит.

Но ключевую причину затоваривания складов и отсутствия спроса на новые автомобили дилеры видят совсем в иной плоскости. Г-жа Виноградова довольно точно сформулировала главный «бич» российского автомобильного рынка прямо сейчас:

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— Во-первых, машин у нас сегодня — на 4 месяца продаж. Такой объем просто не нужен рынку. Но китайские конвейеры загружены лишь на 40%, им нужно выпускать больше, а для этого надо, что логично, продавать больше.

В итоге китайцы безнадежно затоваривают рынок, у дилеров невероятный объем стока, который никому не нужен. Товар есть, а покупателя на него — нет. Почему так происходит?

Это вторая причина текущего положения вещей. Китайские бренды не выводят товар на рынок в корректном смысле этого понятия: мы привезли — вы продавайте. А продвижения — нет: ключевое правило 5P, в рамках которого должны быть инвестиции не только в продукт, но и в стоимость продукта и/или особые финансовые инструменты, в дилерские сети, в персонал и, самое главное, в продвижение, не соблюдается.

Того самого продвижения продукта нет. Вспомните, например, Lexus. Когда компания выводила новую модель, в рекламу вкладывались миллионы! А сегодня на наш рынок выходят целые бренды, о которых покупатель и не знает. И не узнает. Если соответствующего вывода продукта на рынок нет, так и продаж не будет, — заключает собеседник портала «АвтоВзгляд».