Toyota, Kia, BMW и другие «санкционные» авто будут продавать на Wildberries

Популярный российский маркетплейс Wildberries постепенно осваивает новое направление — автомобили. Вслед за машинами Chery на площадке появились электрокары, официально не представленные в России, а за ними последуют и модели с ДВС — тех брендов, что ушли из нашей страны.

Портал «АвтоВзгляд» обнаружил на Wildberries крайне любопытные предложения от компании CarClick, которая занимается поставкой автомобилей в Россию по «серому» импорту. Так, пользователям маркетплейса предлагается приобрести китайские электрокары Zeekr X и гибрид Voyah Free.

На данный момент в продаже три автомобиля по цене от 4,1 до 4,9 млн. рублей. В карточках товаров указано, что машины «проверены», «утилизационный сбор оплачен», у них есть действующий ЭПТС и даже гарантия. Доставить «электричку» покупателю из Москвы обещают через неделю — до подъезда или до ближайшего пункта выдачи.

Мы обратились за комментарием в компанию CarClick, и его основатель Сергей Пиголкин рассказал, что на первом этапе покупателям будут доступны только электромобили и гибриды популярных китайских марок — Zeekr, Voyah, Lixiang, BYD и других. А в мае должны начаться поставки BMW, Kia, Toyota и прочих машин с ДВС. Все «легковушки» ввозятся из Китая и ОАЭ, и они совершенно новые — без пробега.