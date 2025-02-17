Доллар упал, будем ждать падения цен на автомобили. Очень долго будем ждать...

Курс иностранных валют после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа стал резко падать. Если 11 февраля доллар котировался Банком России на уровне 96,7 рубля, то к 15 февраля он рухнул до 90,3 рубля. Евро за это же время спикировало со 100 до 94,8 рубля. Стоит ли питать надежды на то, что цены на автомобили точно так же пойдут на снижение? Портал «АвтоВзгляд» не испытывает по этому поводу никаких иллюзий.

Почему прайсы в автосалонах не станут ниже, как бы ни укреплялся рубль

Неожиданный и даже шокирующий рост курса рубля подействовал на отечественных гадателей на кофейной гуще как разряд дефибриллятора. Куда только подевались неспешные размышления о судьбах автомобильной России и вялые копания в малозначащих темках. Органы, отвечающие за выдачу на-гора прогнозов, изрядно взбодренные полученным высоковольтным импульсом, заработали в полную силу.

ГДЕ УМИРАЕТ НАДЕЖДА, ТАМ ВОЗНИКАЕТ ПУСТОТА

«Мгновенной реакции на снижение курса доллара к рублю не случится, изменения цен на авто можно ожидать при снижении курса валют не менее чем на 10% и закреплении на этом уровне в течение как минимум одного квартала», — приводит «Российская газета» мнение директора департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова. Моментальное изменение курса валют не влечет за собой изменения отпускной стоимости товара, считает эксперт.

Ему вторит заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев, который считает, что цены могут быть пересмотрены в перспективе следующих 1,5-2 месяцев, если рубль изменит свой вес относительно юаня и будет стабилен.

Фото globallookpress.com

Эксперт по подбору автомобилей Кирилл Чернов заявил порталу autonews.ru еще более вдохновленно: «Это действительно хорошая новость, которая принесет ощутимые бонусы конечному потребителю в России.

Если курс евро будет держаться хотя бы ниже планки в 100 рублей, это, конечно, скажется на стоимости автомобилей. Причем это касается машин любых марок и сегментов".

Где умирает надежда, там возникает пустота? Вопреки всему стоит надеяться на лучшее, которое очевидно наступит не сегодня, но хотя бы через пару месяцев. Однако оптимистам уверенно оппонируют пессимисты во главе с вечным возмутителем спокойствия вице-президентом «Национального автомобильного союза» (НАС) Антоном Шапариным: «Контуры цен заданы давным-давно прежде всего утилизационным сбором и, конечно, мелкие колебания на них влиять не будут».

Той же точки зрения придерживается руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений г-н Житнухин: «В итоге подобное укрепление рубля в лучшем случае на какое-то время сдержит рост цен, но к снижению приведет вряд ли».

Автоэксперт Максим Минеев соглашается с предыдущими ораторами: «Снижение курсов валют сейчас серьезно не скажется на ценах на автомобили. На них влияют другие факторы, например, высокая ключевая ставка».

Фото globallookpress.com

ИСТИНЫ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

В общем и целом, мы поддерживаем точку зрения пессимистов, но только в том, что никакого переписывания прайсов в сторону здравого смысла не предвидится.

Ибо не для того вздувались цены, чтобы потом вот так запросто терять прибыль из-за каких-то там дурацких курсовых колебаний. И дело вовсе не в утильсборе, безумной политике Банка России и прочих вывертах наших финансистов-экономистов.

Скажем откровенно, и при крайне дорогом долларе за автомобили нам приходится платить намного больше, чем они заслуживают с учетом всех рыночных коллизий. Ибо их стоимость была установлена волюнтаристски, и будет устанавливаться так же в дальнейшем. Пусть даже доллар вернется на досанкционный уровень, никаких изменений в лучшую сторону для обычных покупателей не произойдет. Производители и продавцы найдут аргументы, чтобы объяснить, почему они не могут снизить цены. Такую картину мы уже наблюдали в середине 10-х годов.

Поэтому не стоит обольщаться, ибо никогда и ни при каких обстоятельствах не произойдет двух вещей. Цена на любой товар, в том числе и на автомобили, никогда не упадет. Стоимость денег будет постоянно снижаться, будь то доллар или рубль — просто с разной скоростью. Перефразируя известный монолог:

Те, что вчера, были очень большие. Но по три. А сегодня по пять, но маленькие.

Вот истины, не требующие доказательств, ибо они уже доказаны самой историей.