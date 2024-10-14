Вопрос снижения аварийности всегда заботил не только правительства, но и ведущих автопроизводителей, которые десятилетиями работали над тем, чтобы повысить уровень безопасности транспортных средств. Однако если в случае с пассивными системами старания инженеров дали несомненные результаты, то активные оказали, скорее, медвежью услугу. Подробности — в материале портала «АвтоВзгляд».

Благодаря системам пассивной безопасности процент выживания в авариях на высоких скоростях действительно увеличился. При этом развитие «активных» ассистентов парадоксальным образом не принесло каких-то значимых плодов — напротив. И причина проста.

Полезные, на первый взгляд, алгоритмы коррекции ошибок водителя не делают того, кто находится за рулем, профессиональнее и разумнее. АБС, система стабилизации, система автономного экстренного торможения, удержание в полосе и мониторинг мертвых зон оказались настолько «умными», что в итоге стали безальтернативными посредниками между драйвером и механической частью автомобиля, не давая первому осознавать свои промахи и правильно на них реагировать. И на самом деле ситуация хуже, чем принято считать.

Дело в том, что для эффективного управления машиной, водитель должен понимать базовые принципы взаимодействия с ней. А это значит, что ему нужно, как минимум, уметь пользоваться тормозом. Но за торможение современного автомобиля отвечает специальный модуль, дозирующий усилие соответствующих механизмов по своему усмотрению. Причем во многих ситуациях он действует даже без участия человека.

Например, в режиме автономного экстренного торможения. В результате среднестатистический водитель самостоятельно может пользоваться только рабочим торможением при невысоких темпах замедления авто. А как только речь заходит о более активных действиях, включается умная электроника, регулирующая и усилие замедления, и скорость его нарастания.

Фото: globallookpress.com

То же самое с педалью газа. Она уже давно не имеет прямой механической связи с дроссельной заслонкой, и степень реакции на педаль оказывается результатом взаимодействия большого количества программ от АБС до «экологичных» систем. А это приводит к тому, что человек перестает чувствовать дорогу: он уже не может точно сказать, насколько хорошо каждое из колес держится за покрытие.

А руль — это вообще отдельная тема. Современные электроусилители настолько хорошо изолировали водителя от передних колес, что инженеры были вынуждены специально возвращать на «баранку» реактивное усилие, чтобы пилот имел хотя бы примерное понимание ситуации. Но и это еще не все.

Именно во время маневра на автомобиль начинают действовать различные «возмущающие» факторы, и тогда электронные помощники проявляют себя во всей красе, обеспечивая такие характеристики управляемости, которые либо направляют машину в поворот, либо, если сделать это невозможно, стараются свести плачевные последствия от ДТП к минимуму.

Фактически любой современный автомобиль с продвинутыми ассистентами безопасности в зависимости от ситуации способен демонстрировать недостаточную, избыточную или нейтральную управляемость. Но происходит это не благодаря мастерству пилота или типу привода, а исключительно по воле алгоритмов. Иными словами, сегодня уже не водитель управляет машиной. Он лишь отдает команды умным механизмам, сообщая только, куда хочет попасть.

Фото: globallookpress.com

И это страшнее всего. Я уже не говорю о том, что современный драйвер и эмоционален, и, к сожалению, непрофессионален. Любой удачный маневр он воспринимает как личное достижение, из-за чего у него растет уверенность в своих силах и возможностях. А следом — и средняя скорость движения. Да, не будь в машине той самой «умной» электроники, мы бы очень часто сталкивались с проблемами: разок не попал в поворот, в другой — не сумел вовремя затормозить. Зато потом стал бы аккуратнее, ехал бы тише и разумнее.

Проще говоря, ассистенты активной безопасности, всеми силами пытаясь компенсировать наши ошибки, просто не дают нам накапливать правильный опыт и формировать нужные умения. В результате чего завышенное самомнение незаметно подводит нас к черте, за которой вполне управляемый автомобиль вдруг превращается в некое подобие силикатного кирпича — того, что вдруг перестает реагировать на наши команды и безжалостно разбивается о реальность.

И никаких навыков и даже представлений о том, что делать в той или иной экстренной ситуации, у нас нет. Как итог — мы не умеем, а спасатели-алгоритмы не всегда могут прийти на помощь, поскольку ограничены законами физики. И выхода из этого современного «технологичного» тупика просто не существует. Точнее, он есть, но такое никому не понравится. Поскольку автономно управляемые авто уничтожат красоту и разнообразие современного автопрома.

Так что нам остается только смириться или постараться сделать над собой усилие и из простого потребителя услуги мобильности попытаться стать разумным и профессиональным водителем. Да, это непросто, но оно, с какой стороны ни посмотри, того стоит.