ЛиАЗ начал выпускать автобус с USB-зарядниками и интернет-роутером

Количество посадочных мест увеличили в полтора раза, до 42, а общая пассажировместимость автобуса составляет 84 человека. Помимо обязательных систем Эра-ГЛОНАСС и видеонаблюдения, автобус оснащен кондиционером, USB-портами для зарядки гаджетов и Wi-Fi роутером для «раздачи» интернета.

На автобусы ставят двигатели Ярославского моторного завода отвечающие Евро-5. Благодаря такому заказу завод будет работать в две смены.

Напомним, что Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ), основанный в 1937 году — крупнейший производитель автобусов. Он первым в России освоил производство низкопольных автобусов, электробусов и машин с двигателями отвечающими Евро-5.