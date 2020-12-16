5 минусов автоматической коробки передач при эксплуатации зимой

Машины с «автоматом» дороже, чем версии с «механикой», тем не менее они уже давно продаются гораздо лучше. Особенно если речь идет о крупных городах, где трафик плотный и нередки сильные заторы. Однако зимой машина с «автоматом» может подкинуть ряд неприятных сюрпризов, и к этому надо быть готовым.
Первая проблема во всей красе проявляет себя при запуске двигателя. Если у машины сел аккумулятор или сломался стартер, завести ее с толкача не получится. Придется вызывать эвакуатор, чтобы «двухпедальный» автомобиль «оживили» в сервисе. Конечно же, можно попытаться зарядить АКБ с помощью проводов для прикуривания. Но это грозит выходом из строя электронных систем автомобиля, так что лучше не рисковать. Ведь замена сгоревших электронных схем в современной машине обходится очень дорого.
Еще одна проблема — прогрев «коробки» на морозе. «Автомат» требует обязательного прогрева рабочей жидкости, но секрет в том, что на холостом ходу это сделать невозможно. Греется жидкость только в движении. Поэтому если сразу начать газовать — повышенный износ дорогому агрегату гарантирован. И со временем это обязательно отразится на его ресурсе.
Кстати, не будем забывать и про тот факт, что менять рабочую жидкость в «автомате» надо гораздо чаще, чем в механической трансмиссии. Если этого не делать, то продукты износа прикончат агрегат.
Наконец, на машине с «автоматом» сложнее выбираться и из снежного плена. Если на «механике» можно выехать враскачку, то «автомат» просто неспособен так же быстро переключать передачи. Да и не так просто быстро перевести селектор из ручного режима к положению R.
Не будем забывать и про то, что долгое буксование в снегу также не добавляет трансмиссии ресурса. «Автомат» может и перегреться, а это чревато дорогим ремонтом.