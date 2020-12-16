5 минусов автоматической коробки передач при эксплуатации зимой

Еще одна проблема — прогрев «коробки» на морозе. «Автомат» требует обязательного прогрева рабочей жидкости, но секрет в том, что на холостом ходу это сделать невозможно. Греется жидкость только в движении. Поэтому если сразу начать газовать — повышенный износ дорогому агрегату гарантирован. И со временем это обязательно отразится на его ресурсе.

Кстати, не будем забывать и про тот факт, что менять рабочую жидкость в «автомате» надо гораздо чаще, чем в механической трансмиссии. Если этого не делать, то продукты износа прикончат агрегат.

Наконец, на машине с «автоматом» сложнее выбираться и из снежного плена. Если на «механике» можно выехать враскачку, то «автомат» просто неспособен так же быстро переключать передачи. Да и не так просто быстро перевести селектор из ручного режима к положению R.

Не будем забывать и про то, что долгое буксование в снегу также не добавляет трансмиссии ресурса. «Автомат» может и перегреться, а это чревато дорогим ремонтом.