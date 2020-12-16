5 минусов автоматической коробки передач при эксплуатации зимой

Фото из открытых источников
Автоматическую коробку передач придумали, чтобы облегчить управление машиной. Ведь чем меньше водитель суетится, дергает за рычаг трансмиссии, тем ему удобнее и спокойнее. Однако мало, кто знает, что зимой «автомат» может подкинуть неприятные сюрпризы. Чем это может грозить автовладельцу, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Машины с «автоматом» дороже, чем версии с «механикой», тем не менее они уже давно продаются гораздо лучше. Особенно если речь идет о крупных городах, где трафик плотный и нередки сильные заторы. Однако зимой машина с «автоматом» может подкинуть ряд неприятных сюрпризов, и к этому надо быть готовым.

Первая проблема во всей красе проявляет себя при запуске двигателя. Если у машины сел аккумулятор или сломался стартер, завести ее с толкача не получится. Придется вызывать эвакуатор, чтобы «двухпедальный» автомобиль «оживили» в сервисе. Конечно же, можно попытаться зарядить АКБ с помощью проводов для прикуривания. Но это грозит выходом из строя электронных систем автомобиля, так что лучше не рисковать. Ведь замена сгоревших электронных схем в современной машине обходится очень дорого.

Фото из открытых источников

Еще одна проблема — прогрев «коробки» на морозе. «Автомат» требует обязательного прогрева рабочей жидкости, но секрет в том, что на холостом ходу это сделать невозможно. Греется жидкость только в движении. Поэтому если сразу начать газовать — повышенный износ дорогому агрегату гарантирован. И со временем это обязательно отразится на его ресурсе.

Кстати, не будем забывать и про тот факт, что менять рабочую жидкость в «автомате» надо гораздо чаще, чем в механической трансмиссии. Если этого не делать, то продукты износа прикончат агрегат.

Наконец, на машине с «автоматом» сложнее выбираться и из снежного плена. Если на «механике» можно выехать враскачку, то «автомат» просто неспособен так же быстро переключать передачи. Да и не так просто быстро перевести селектор из ручного режима к положению R.

Не будем забывать и про то, что долгое буксование в снегу также не добавляет трансмиссии ресурса. «Автомат» может и перегреться, а это чревато дорогим ремонтом.

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16 декабря 2020
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