Делай грязь: тест-драйв внедорожника-минивэна Peugeot Traveller с полным приводом

Портал «АвтоВзгляд» не без удовольствия проверил бездорожные повадки Peugeot Traveller, прокатившись по лесам Мещеры, а заодно и познакомился с новой спецверсией минивена, заточенной под экстремальные путешествия.

Впрочем, сперва, напомним откуда, собственно, полный привод у этих «французов» калужской сборки? Для этого нужно вспомнить компанию Dangel, которая и является производителем полноприводных трансмиссий. И в этом деле она далеко не новичок. За ее плечами сорокалетний опыт, и множество побед в престижных внедорожных соревнованиях. Так что этот производитель компетентен в вопросе привода 4х4, что называется, более чем.

Таким образом у Traveller и его модификациях появился узел отбора мощности, вискомуфта GKN с 25 парами фрикционных дисков, которая смыкает пакет фрикционов из-за разности угловых скоростей входного и выходного валов, трехсоставной карданный вал и шайба управления приводом слева от рулевой колонки.