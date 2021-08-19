Делай грязь: тест-драйв внедорожника-минивэна Peugeot Traveller с полным приводом

Портал «АвтоВзгляд» не без удовольствия проверил бездорожные повадки Peugeot Traveller, прокатившись по лесам Мещеры, а заодно и познакомился с новой спецверсией минивена, заточенной под экстремальные путешествия.
Впрочем, сперва, напомним откуда, собственно, полный привод у этих «французов» калужской сборки? Для этого нужно вспомнить компанию Dangel, которая и является производителем полноприводных трансмиссий. И в этом деле она далеко не новичок. За ее плечами сорокалетний опыт, и множество побед в престижных внедорожных соревнованиях. Так что этот производитель компетентен в вопросе привода 4х4, что называется, более чем.
Таким образом у Traveller и его модификациях появился узел отбора мощности, вискомуфта GKN с 25 парами фрикционных дисков, которая смыкает пакет фрикционов из-за разности угловых скоростей входного и выходного валов, трехсоставной карданный вал и шайба управления приводом слева от рулевой колонки.
Все это, естественно, потянуло за собой еще целый ряд усовершенствований, таких как: более вместительный топливный бак (у монопривода он 69 литров, у 4х4 — 80 литров), изменены задняя подвеска и стабилизатор поперечной устойчивости, а также установлены проставки (спереди высота проставок спереди — 40 мм, сзади — 50 мм). Ну и, конечно же, полноприводные модификации защищены плотной стальной броней снизу во всех уязвимых местах.
Естественно, запаска, которая у моноприводной версии хранится с недавних пор под днищем, у полноприводных модификаций все также расположена в багажном отсеке, съедая тем самым добрую часть свободного пространства. Впрочем, машина вместительна сама по себе. А потому избавляться от запасного колеса с целью освободить багажный отсек, скорее всего, не придется.
Включать полноприводный режим можно без каких-либо ограничений. Главное, чтобы в момент включения колеса не буксовали. В общем, предвидя поездку по бездорожью, просто повернул, кстати, не очень податливую шайбу, что придает ей некой дешевизны, и вот ты уже можешь без проблем съезжать с асфальта, не боясь застрять в первой же песчаной ловушке. Что мы и сделали, отправившись в путешествие по заповедным тропам Национального парка «Мещеры».
Песчаный проселок, ведущий в чащу мещерских лесов, то исчезал в глубине рвов, то вновь появлялся на пригорках, суля проблемы водителям без опыта и владельцам моноприводных кроссоверов, не говоря уже о минивэнах. Впрочем, как вы поняли, полноприводные Peugeot Traveller далеко не рядовые автобусы, чей удел асфальтовые дороги.
Вооруженные системой полного привода, имитацией межколесной блокировки, высоким дорожным просветом (в самом низком месте это 200 мм, против 175 у монопривода. Под задним дифференциалом — 270 мм, под кузовом — 285 мм), достаточно короткими свесами, а также AT-шинами BFGoodrich наш минивэн достаточно бодро проскочил весь маршрут. И несмотря на то, что задняя ось подключалась с небольшой задержкой (было бы удобнее, если бы была возможность заблокировать муфту принудительно), когда колеса передней оси уже фактически врывались в песок, минивэн продолжал движение.
Конечно же, на особенно крутых подъемах, где передок успевал глубоко просесть, приходилось откатываться назад, и пробовать снова. Но чаще препятствия проезжались без особого труда. Единственное, и, пожалуй, главное «но» — передаточные числа у «механики» («автомат» до сих пор не подружили с полноприводной трансмиссией) подобраны под асфальтовые дисциплины. А потому по-первой многие, в расчете на ровной тяге проскочить подъем, могут попросту заглохнуть на нем из-за нехватки момента.
В общем, с полноприводными Traveller не стоит стеснять себя в желании навалиться на педаль газа, когда речь заходит о преодолении брода, грязевой лужи или песочной горы — так надежнее. При этом на заднюю ось минивэна может передаваться до 90% крутящего момента.
«А для чего минивэну вообще выбираться на бездорожье», — спросит читатель. Виной всему жажда приключений современных автомобилистов и повсеместное засилье кроссоверов, которое подтолкнуло Peugeot создать на базе полноприводного Traveller новую, весьма интересную модификацию, чей концепт был нам продемонстрирован на одной из живописных мещерских стоянок.
Новая версия — эдакая попытка разнообразить мир полноприводных автомобилей для путешествий. А поскольку ниша подобных машин в России фактически не занята (у нас нет того же Mitsubishi Delica, а то, что предлагает VAG — космически дорого), то Peugeot станут здесь первопроходцами.
За основу концептуальной разработки была взята все та же полноприводная короткобазная модификация Traveller. На нее установили экспедиционный багажник с дополнительным светодиодным светом, фаркоп, выдвижную маркизу и нанесли на оба борта аппликацию головы льва — символа бренда. Впрочем, более интересные решения ждут нас внутри.
Для тех, кто не видит свою жизнь без путешествий, в новой версии минивэна для путешествий планируется предлагать специальный модуль, который призван расширить функционал автомобиля.
Модуль крепится на стандартные рельсы в полу вместо третьего ряда сидений. В нем расположен небольшой кухонный отсек с газовой плитой, холодильник и рукомойник. Поверх модуля крепится матрас, который быстро раскладывается на стоянке, превращая Traveller в миникемпер. Планируется, что доплата за подобную доработку составит порядка 800 тыс. рублей. Но неодобрительно цокать, глядя на фотографии новинки, преждевременно. Помните, это же концепт.
Конечно же, мы обратили внимание на несоответствие цены и того оборудования, что было установлено на автомобиль. Ну ведь нельзя же за 800 000 падающих русских купюр предлагать людям канистру с крантиком и тазиками вместо полноценной раковины или недорогую китайскую туристическую газовую плитку на два баллона и совсем уж минихолодильник. Ведь все то же самое, и даже лучше, можно сделать за гораздо меньшие деньги. И потому не будем форсировать события.
Однако еще раз напомним, что это лишь видение новой модификации. И оно точь в точь совпало и с нашим видением. А значит, нужно набраться терпения, и дождаться финальной версии, которую и будем судить по всей строгости.