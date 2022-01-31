Все не как у людей: тест-драйв обновленного Peugeot 3008

Помните, как в далеких нулевых покупателям первых бюджетных седанов известного французского бренда приходилось искать кнопки стеклоподъемников? Вместо привычных мест в районе дверей, они красовались на центральной консоли. До сих пор некоторые модели этой марки предлагают покупателям бесплатный квест — найди регулировку зеркал. Заветный кругляш там прячется под ручником. Все не как у людей.

Лицо со шрамом

Сюрпризы в обновленном Peugeot 3008 куда приятнее — и на глаз, и наощупь. Мастера PSA предлагают бунтовать против серости и рутины изысканно и со вкусом, о чем свидетельствуют внешние изменения кроссовера.

Преобразившаяся фронтальная часть в сочетании с новой безрамочной радиаторной решеткой и смело перелицованным обвесом теперь выглядит еще дороже и оригинальнее. Вертикальные шрамы дневных ходовых огней, появившиеся на и без того мужественном «лице» «француза», добавили в его облик порцию неподражаемой агрессии и респектабельности. На этом нестандартный мейкап фасада закончился, но его хватило, чтобы сделать Peugeot 3008 еще более привлекательным.