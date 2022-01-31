Все не как у людей: тест-драйв обновленного Peugeot 3008

Помните, как в далеких нулевых покупателям первых бюджетных седанов известного французского бренда приходилось искать кнопки стеклоподъемников? Вместо привычных мест в районе дверей, они красовались на центральной консоли. До сих пор некоторые модели этой марки предлагают покупателям бесплатный квест — найди регулировку зеркал. Заветный кругляш там прячется под ручником. Все не как у людей.
Лицо со шрамом
Сюрпризы в обновленном Peugeot 3008 куда приятнее — и на глаз, и наощупь. Мастера PSA предлагают бунтовать против серости и рутины изысканно и со вкусом, о чем свидетельствуют внешние изменения кроссовера.
Преобразившаяся фронтальная часть в сочетании с новой безрамочной радиаторной решеткой и смело перелицованным обвесом теперь выглядит еще дороже и оригинальнее. Вертикальные шрамы дневных ходовых огней, появившиеся на и без того мужественном «лице» «француза», добавили в его облик порцию неподражаемой агрессии и респектабельности. На этом нестандартный мейкап фасада закончился, но его хватило, чтобы сделать Peugeot 3008 еще более привлекательным.
Хаос и асимметрия
В салоне Peugeot 3008 изменения еще менее радикальны. В угоду практичности экран медиасистемы увеличился по диагонали с восьми дюймов до десяти. Появилось новое безрамочное зеркало заднего вида. Теперь пассажиры второго ряда порадуются двум дополнительным разъемам USB. Вот и весь ремонт. В остальном тут все по-прежнему не как у людей: тот же бунтарский дизайнерский шарм Peugeot i-Cocpit, пестрящий нестандартными решениями в стиле бескомпромиссного хайтека.
Peugeot 3008 последнего поколения приехал к нам в 2017 году, но за все это время его внутреннее убранство нисколько не устарело, и оно по-прежнему выглядит свежо и актуально. Французские дизайнеры не прогадали с миниатюрным штурвалом в форме эллипса, цифровой приборной панелью в виде 12,3-дюймового широко растянутого по горизонтали монитора, двумя ровными рядами изящных клавиш в оригинальном исполнении и прочими самобытными решениями. За переключение трансмиссии здесь отвечает компактный джойстик нестандартной формы, низко заваленный вперед.
Вокруг всех этих вычурностей царит хаотическое нагромождение косых изломанных линий, подчеркнутых контрастным хромом. Стоит только привыкнуть глазам к этой беспорядочной асимметрии, как с удивлением замечаешь, что с практической точки зрения здесь все на своих местах.
Между передними сиденьями установлен вместительный короб, тут же на центральном тоннеле под рукой пара подстаканников, отделение для мелочей, площадка с беспроводной зарядкой для смартфона. Внутренние дверные панели очень кстати оборудованы объемными вместительными карманами. Так что, несмотря на крайне нестандартный подход в дизайне, инженерам удалось избежать проблем с эргономикой.
Опции и бонусы
Качество материалов и уровень сборки в Peugeot 3008 могут вполне конкурировать с представителями премиум-класса. Соответствует этому уровню и богатое оснащение топовых версий, в список которого входит полноценный пакет систем активной безопасности, а также 8-точечный массажер с 5-режимной настройкой передних сидений. Кстати, последний работает не хуже, чем на представительских моделях.
Продолжая тему оснащения, стоит отметить, что после рестайлинга Peugeot 3008 адаптивный круиз-контроль способен самостоятельно возобновлять движение после полной остановки, если машина стояла не более трех секунд. На шоссе адаптивный круиз-контроль работает без нареканий.
Кроме того, в обновленном Peugeot 3008 появилась система ночного видения, которая призвана помогать распознать людей или животных на расстоянии 200—250 метров перед машиной. Честно говоря, меня эта фишка не на шутку напрягала. Изображение живого существа на панели приборов, сопровождаемое звуковым сигналом, всегда отвлекает внимание водителя. Зачем — непонятно, потому что это происходит как раз в тот самый ответственный момент при движении в темное время суток, когда взгляд рулевого должен быть сосредоточен строго на дороге. Получается обратный эффект.
Вместительность
Водительская посадка в рельефном кресле с ярко выраженной боковой поддержкой была бы совсем комфортной, если бы не люк. Утолщение крыши на дополнительные 5 см из-за наличия этой опции обернулось дискомфортом для водителя с ростом 185 см — даже при максимально опущенном сидении голова упирается в потолок.
А вот на втором ряду подобных проблем с нехваткой места у пассажиров нет. Кроссовер оснащен багажником с незаурядным для класса размером — 591 л, а при разложенных креслах — 1670 л. Все эти преимущества обеспечены модульной платформой EMP2 с колесной базой длиной 2675 мм.
Едем смело
Тестовый Peugeot 3008 с дизельным 150-сильным мотором 2,0 HDi и восьмиступенчатым «автоматом» продемонстрировал неплохие ездовые характеристики. Несомненно, главное его достоинство — экономичность. Если по паспорту средний показатель расхода топлива — 5,5 л на 100 км, то у нас в зимних условиях он составил 7 л на «сотню». На фоне конкурентов Toyota RAV4, Nissan Qashqai, KIA Sportage и VW Tiguan, которые у нас не предлагаются с дизельными моторами, это достойный показатель.
От турбодизеля мощностью 150 л. с. спортивных амбиций в данном случае ждать не стоит. Конечно, режим Sport его слегка взбодрит, но традиционный для дизеля многообещающий взрыв на низах вскоре по мере набора оборотов заметно сходит на нет. Более результативный способ «похулиганить» для любителя активного драйва — ручной режим «автомата». Главное — удерживать стрелку тахометра между 1200 до 3500 оборотов. В то время как зона активности в обычном режиме «автомата» ограничена между 1200 и 2200 оборотами.
При этом динамики у дизельного кроссовера хватает за глаза как в тесных каменных джунглях, так и на загородном шоссе для уверенного обгона фур. Восьмиступенчатый «автомат» работает без задержек, педаль газа реагирует оперативно, настройки руля не особо информативные, но комфортному управлению это особо не мешает.
Подвеска на мелких повреждениях асфальта вполне обходительна по отношению к пассажирам, хотя на более ощутимых кочках и ямках ходовая заметно «нервничает». Плавность хода по шоссе у кроссовера великолепная, траекторию он держит стабильно.
Съезжая с асфальта, не стоит забывать, что Peugeot 3008 — типичный городской обыватель, хоть и с внушительным клиренсом в 220 мм. На умеренном бездорожье, возможно, помогут режимы сцепления с дорожным покрытием Аdvanced Grip Control. Но под этим подразумеваются различные настройки ESP, и, конечно, такая система не заменит полный привод.
Что в итоге?
Тем не менее, Peugeot 3008 не перестает оставаться ярким праздником среди серых будней. Запоминающаяся нетривиальная внешность; нестандартные, но уютные апартаменты; богатое оснащение; комфортабельное управление; вместительный багажник и экономичный турбодизель — чем не рецепт счастья для тех, кто привык к нестандартным решениям?
Главное, чтобы на это «все не как у людей» хватило денег. На российском рынке Peugeot 3008 предлагается только с передним приводом. Версия с бензиновым 1,6-литровым мотором мощностью 150 л. с., доступная в трех комплектациях, стоит от 2 239 000 до 2 709 000 рублей. Вариант с 2-литровым 150-сильным турбодизелем продается в двух модификациях по цене от 2 669 000 до 2 859 000 рублей.
Напомним, что популярный одноклассник Toyota RAV4 в самой бюджетной версии с полным приводом обойдется в 2 573 000 рублей. А стартовая цена японца составляет всего 2 209 000. Еще дешевле оценен корейский KIA Sportage, стоимость которого начинается от 2 099 900. Самый доступный полноприводный вариант продается за 2 179 900. Так что, как видите, за французский нестандартный подход приходится переплачивать…