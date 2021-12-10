Князь и грязи: первый тест-драйв новейшего рамного «премиала» Lexus LX

Lexus LX традиционно приходится старшим братом Toyota Land Cruiser 300, так что со сменой поколений японцы не стали рушить родственные узы. Как прежде, LX довольно сильно унифицирован с LC300. Например, у них общая рама, трансмиссия и колесная база. Что касается параметров геометрической проходимости, то они тоже идентичные, как и дорожный просвет в 235 мм.

«Лексус» отличает особый дизайн передней части и кормы. Чего только стоит массивный «гриль» решетки радиатора, недвусмысленно намекающий, что под капотом есть, что охлаждать. Это огромное «барбекю» врезается в память не меньше, чем огромные «ноздри» BMW. Похоже, японцы тоже захотели шокировать публику, и у них это получилось. Разговоры о решетке радиатора не смолкают до сих пор. Признаться, сначала я отнесся к такому ходу дизайнеров скептически, но когда осмотрел машину в реальности, мнение поменялось. Выглядит необычно, оригинально и совсем не так, как у конкурентов.

Если посмотреть на заднюю часть, то здесь «Лексус» безошибочно узнается по наклоненному стеклу пятой двери и иным стойкам. Для сравнения: у «Крузака» пятая дверь стоит практически вертикально. Что ж, на этом закончим глазеть со стороны, потому как с лица воды не пить. Скорее в салон, тем более что он кардинально отличается от родственного «Крузака».