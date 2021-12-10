Князь и грязи: первый тест-драйв новейшего рамного «премиала» Lexus LX

Lexus LX традиционно приходится старшим братом Toyota Land Cruiser 300, так что со сменой поколений японцы не стали рушить родственные узы. Как прежде, LX довольно сильно унифицирован с LC300. Например, у них общая рама, трансмиссия и колесная база. Что касается параметров геометрической проходимости, то они тоже идентичные, как и дорожный просвет в 235 мм.
«Лексус» отличает особый дизайн передней части и кормы. Чего только стоит массивный «гриль» решетки радиатора, недвусмысленно намекающий, что под капотом есть, что охлаждать. Это огромное «барбекю» врезается в память не меньше, чем огромные «ноздри» BMW. Похоже, японцы тоже захотели шокировать публику, и у них это получилось. Разговоры о решетке радиатора не смолкают до сих пор. Признаться, сначала я отнесся к такому ходу дизайнеров скептически, но когда осмотрел машину в реальности, мнение поменялось. Выглядит необычно, оригинально и совсем не так, как у конкурентов.
Если посмотреть на заднюю часть, то здесь «Лексус» безошибочно узнается по наклоненному стеклу пятой двери и иным стойкам. Для сравнения: у «Крузака» пятая дверь стоит практически вертикально. Что ж, на этом закончим глазеть со стороны, потому как с лица воды не пить. Скорее в салон, тем более что он кардинально отличается от родственного «Крузака».
Первое, что бросается в глаза — два крупных сенсорных экрана. Верхний, с диагональю 12,3 дюйма отвечает за управление медиасистемой, навигацией и настройками автомобиля. А с помощью нижнего семидюймового монитора управляют климат-контролем и внедорожными ездовыми режимами. Принцип напоминает тот, что не один год предлагает Infiniti. Потому никаких сложностей с логикой пользования не возникает.
Устраиваясь в кресле, отмечаю, что отделка салона «на стиле и люксе». Если в «Крузаке» мне не хватило дорогих материалов, то у Lexus LX с этим все более, чем в порядке. А вот с инновациями не все так однозначно. Мне нравится, что появилась графическая панель приборов, но вот у селектора «автомата» по-прежнему фиксируемые положения рычага. В такой премиальной машине я бы предпочел увидеть кнопочный пульт управления трансмиссией или джойстик. То есть, какое-то более современное решение.
Однако для консервативной аудитории классический селектор не будет выглядеть чем-то архаичным. А вот простора в салоне может не хватить, особенно полным и крупным людям. Все потому, что много пространства скрадывает массивный центральный тоннель. Однако плюс такого решения в том, что водитель и пассажир четко отделены друг от друга и даже при желании не касаются локтями.
У топового «Крузака» двигатель заводится кнопкой, в которую встроен датчик отпечатка пальца. У «Лексуса» такое решение идет уже в базе, что радует. Ведь интерес криминальных личностей к этой марке стабилен, а такая «фишка» снижает риск хищения внедорожника.
После нажатия клавиши, просыпается бензиновый V6 нового поколения. Lexus LX, как и «Ленд Крузер» сказал «прощай» двигателям V8 и обрел битурбомоторы. Зато теперь под капотом машины живут 415 турбоконей, вместо прежних 367 атмосферной «масти». А управляет всем этим табуном десятиступенчатый «автомат».
Разгон на асфальте ожидаемо бодрый, а тяги хватает во всех режимах движения. Никаких проблем с обгонами не возникает. Тем более, что завидев в зеркалах крупный внедорожник, водители сами сбрасывают газ.
Похожие ощущения остались и после поездки на дизельном Lexus LX 500d с мотором 3,3 литра мощностью 300 л. с. Тут старт с места кажется еще бодрее. Машина буквально прыгает вперед. А на обгонах тот же десятиступенчатый «автомат» споро сбрасывает пару передач, и ускорение получается настолько задорным, что даешься диву.
Да, «дизель» мне понравился больше бензиновой версии. Мотор с коробкой без колебаний понимают друг друга. Трансмиссия работает мягко, и даже при нажатии газ в пол, нет никаких резких толчков. При этом огроменный внедорожник устремляется вперед, словно гончая.
Lexus LX сохранил гидроподвеску. Она может менять высоту кузова, при этом клиренс останется неизменным, ведь схема шасси не поменялась: тут стоит неразрезной задний мост на четырех тягах.
Адаптивные амортизаторы установили не только сзади, но и спереди, потому поведение LX несколько отличается от «Крузака». Lexus мягче и породистее проходит асфальтовые выщерблены, да и крупные ямы ходовая будто обволакивает. Что касается кренов в скоростных поворотах, то они такие же, как и у LC300, то есть вполне умеренные.
Теперь черед выехать на бездорожье, благо в Грузии, где проходит тест-драйв новинки, есть, где помесить грязь. Внедорожный арсенал у LX приличный: есть «понижайка» и бездорожный круиз-контроль. Блокировка межосевого дифференциала положена всем модификациям и включается кнопкой на центральном тоннеле, а межколесные блокировки — прерогатива топовых версий. В общем, на таком внедорожнике просто позорно застрять. Он этого и не позволяет, отважно штурмуя направления различной степени тяжести.
В общем, за новый Lexus LX можно быть спокойным. Он остался премиальным автомобилем для настоящих господ, которые умеют зарабатывать деньги. Стоит машина, как космический корабль, но ее все равно будут покупать. Ведь это один из самых престижных внедорожников рамной конструкции. А раму наши люди не просто любят… Они записали эту безликую железяку в предмет культа, и теперь она помогает поддерживать имидж марки и регулярно повышать продажи.