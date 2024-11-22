Красное и черное: тест-драйв Omoda S5 GT

Седаны на российском рынке сейчас — редкость, хотя огромное количество россиян еще не пересели на кроссоверы, а многие — уже и наигрались! На позициях имени «божественной» Camry еще есть какое-никакое движение, а вот классами ниже буквально «трава не растет». Хотя если присмотреться, то глазу найдется за что зацепиться: например, за чрезвычайно яркий, как в прямом, так и в переносном смысле, седан Omoda S5 GT. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Ярко и с широкого шага начав свой российский путь, бренд Omoda потихоньку сползает вниз по лестнице успеха, показав в целом падение на 12,4% в октябре. Конкуренты из лагеря Geely в лице Belgee уже на шестом месте общероссийского рейтинга. Будете смеяться, но Omoda реализовала лишь на 600 машин больше, чем Toyota, которая официально в России не представлена! Потеряли интерес? Нет привлекательных машин?

Ну футуристический кроссовер CS5 c дорог столицы действительно пропал, перебравшись в регионы, а седан S5 c атмосферным мотором 1,5 л и 113 л.с. — не то, что хотели бы видеть россияне в своем гараже. Тринадцать секунд до «сотни». Даже «турбовая» версия, выдающая аж 147 «лошадок», компенсирует природную прыть крайне задумчивым вариатором: 9,7 секунд до тех же 100 км/ч.

Дилеры, предлагающие его заезжему зрителю, не особо стараются, с огромным трудом выдавливая из себя что-то вроде «экономичный», «надежный» и «неприхотливый». Капот стараются закрыть как можно быстрее, переключая внимания на внешнее и внутреннее убранство достаточно привлекательного автомобиля. А ведь у них есть в рукаве действенный способ «продать» машину даже московскому снобу: Omoda S5 GT. Такой же седан, только лучше и другой.

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GT имеет столько же общего с классом Gran Tourismo, сколько и с обычной «Омодой» S5: другая решетка радиатора и бамперы, иная оптика и капот с крыльями. Сзади — четыре раструба выхлопных труб, которые смотрятся дерзко и агрессивно, но в действительности работает только один. Уже не комплектация, а другая модель!

В салоне тоже полно отличий: большущий «слитный» экран, в котором и приборы, и мультимедийка, иной селектор трансмиссии и яркие вставки в обшивку. Одни красные ремни безопасности чего стоят! Передние кресла, включая водительское, в целом критику выдерживают, настроек много — удобно устроиться, пусть и не быстро, можно.

Здесь же двузонный климат-контроль, кресла с вентиляцией, а водительское — еще и с упором, руль с подогревом, как и форсунки стеклоомывателя. Задний же диван «позабыл», что он GT — проехать на нем более трех часов трудно, если не сказать — болезненно. Да и отдельных раструбов системы кондиционирования задние «гости» не удостоились: что спереди «додуло» — то «додуло».

Зато есть люк, подсветка салона, бесключевой доступ и ключ с автозапуском, беспроводная зарядка и камера кругового обзора, ну и еще примерно миллион электронных помощников водителю. Работают они необычно, надо привыкать: тот же видеорегистратор заставить функционировать так и не удалось. То ли руки кривые, то ли снег не пошел: очистка забитой карты памяти, о которой машина напоминала во время каждого запуска двигателя, не случилась со всеми стараниями за две недели совместного времяпрепровождения.

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Отдельный элемент «спорта» в дизайне — колеса, вернее, черные 17-дюймовые диски, под которыми призывно краснеют совсем не крошечные тормозные механизмы. Передний — точно больше «штатного», двухпоршневой, с большей площадью колодки и, соответственно, тормозного диска. Много мощи, видимо?

Мощи у GT лишь на три «лошади» больше — разница в объеме двигателей всего 100 «кубиков». Интереснее другое: во-первых, крутящий момент GT выше на треть, чем у «турбо S5», а во-вторых, робот DVT7 заменяет вариатор. И разница эта очень чувствуется: машина едет бодро и резво, куда увереннее разгоняется и спокойнее держит даже высокую скорость. Нет ощущения, что мотор пошел «в разнос».

И тот самый разгон до сотни — уже 7,5 секунд. Однако есть одна оговорочка, которая может многое не только объяснить, но и поменять: по всей машине — внутри фар, на элементах отделки — мелькают надписи Arrizo, потому что в Китае эта машина именуется Chery Arrizo GT. И мощности у нее по документам — 197 л.с.

Как уже успел догадаться опытный читатель, вся разница — исключительно в программном обеспечении, которое, как известно, в России уже умеют и любят менять. Далее — выбор собственника, но возможность есть. Одним словом, приставку в названии машина определенно заслуживает, но литера «S» была бы уместнее «GT».

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Едет ли она? Едет, и бодро едет. Приятно, без надрыва обгоняет и с места, и на трассе, без спортивного азарта, но с запасом позволяет преодолевать большие расстояния на пределе разрешенной скорости. Рулится GT явно интереснее обычной S5: пружины и амортизаторы у нее жестче, руль, хотя и пустоват, но отзывается.

Машина, конечно, не плывет по многострадальному нашему асфальту, но едет вполне комфортно, мягко, и в тоже время весьма собрана, не растекается по проезжей части. Баланс, надо отдать в этот раз должное китайцам, найдем и весьма умело. Хотя, казалось бы, какая тут управляемость с задней-то полузависимой подвеской?

Однако ж эмоциям не прикажешь: даже большой пробег ни пробоев, ни потери руля не выявил. Вынужденных чудес шоферского не потребовал. Да и спины у всех остались целы-невредимы, хотя задние пассажиры, конечно, подвывали и ерзали. Кстати, расход топлива — очень приятный, на трассе с запасом уложились в 7 литров. В городе — не более девяти.

Прямо сейчас официальный сайт Omoda увещевает, что со всеми скидками S5 GT можно приобрести за 2 079 990 рублей, и, будем откровенны, в нынешних реалиях она этих денег стоит. Она интереснее и ярче своей «гражданской» сестры, привлекательнее как с визуальной, так и с технической точки зрения.

Но ждать от нее чудес немецкой инженерии, а так же феноменальной японской «масти» делать «горячие», но гражданские легковушки, не стоит. И тот, кто вкусил настоящего GT, или хотя бы ralliart, MPS или TypeR, будут немного раздосадованы. Зато багажник большой!