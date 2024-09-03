Omoda C5 и S5 лишились в России нескольких комплектаций

Согласно новым прайсам, опубликованным на официальном сайте бренда Omoda в России, кроссовер C5 и седан S5 2023 года выпуска больше не продаются в нашей стране.

Пока четырехдверный Omoda S5 доступен покупателям в единственном исполнении Classic. Это базовая комплектация, за которую дилеры просят почти 2 млн рублей. В оснащение входит обычный атмосферный мотор объемом 1,5 л и мощностью 113 л.с., за переключение передач отвечает бесступенчатая трансмиссия. Старшие модификации Tech и Ultra с 147-сильным силовым агрегатом больше не предлагают. Возможно, их исчезновение связано с желанием производителя развести обычный Omoda S5 с «горячей» версией S5 GT. Ценник на нее скорректировали в начале августа.

Зато кроссовер Omoda C5 продается в пяти комплектациях: Fun, Lifestyle, Ultimate, Active и Supreme. Больше недоступно исполнение Joy, которое считалось вторым после базового. Седан в этой версии располагал климат-контролем, беспроводной зарядкой для гаджетов и 18-дюймовыми дисками. Однако светодиодной оптики, зеркал с электроприводом, некоторых подогревов и красного декора кузова не было. Цены на Omoda C5 варьируются от 2 229 900 до 3 119 900 рублей.