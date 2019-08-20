Какие штрафы ждут автотуристов в Европе за превышение скорости, и как их оплатить

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Правила дорожного движения в большинстве стран Евросоюза (также как и в России), регулируются Венской конвенцией о дорожном движении. Поэтому общие принципы поведения на дорогах похожи Но есть и свои нюансы. Например, автопутешественники часто попадаются на нарушениях правил парковки или получают штрафы за проезд по платной трассе без специальной оплаченной заранее виньетки. Но самое распространенное нарушение на европейских дорогах — превышение скорости.
Ефим Розкин

В среднем штрафы за быструю езду в Европе выше, чем в России, а правила строже. Если на родных дорогах к цифре на знаке ограничения скорости можно смело прибавлять ещё до 20 км/ч, то в ЕС, чтобы получить штраф, достаточно превысить скорость всего на 1—3 км/ч.

Жесткие ограничения

Первое, что нужно запомнить россиянам, отправляющимся в Европу на авто — это ограничение скорости в населtнных пунктах. Оно одинаково везде и составляет 50 км/ч. Есть редкие исключения — например, в Албании в городе можно ехать со скоростью 40 км/ч, а в Польше по ночам можно разогнаться аж до 60 км/ч, но в целом норма едина. За городом на обычных дорогах ограничение такое же как в РФ — 90 км/ч, на автомагистралях — от 120 до 140 км/ч, а в Германии есть «безлимитные» автобаны, где можно ехать, как говорится, «во всю педаль». Кроме того, на автомагистралях есть «нижнее» ограничение скорости: оно составляет 60—80 км/ч, так что можно получить штраф не только за быструю, но и за медленную езду.

Опасные связи

Тот, кто планирует обхитрить систему с помощью радар-детектора, должен иметь в виду: в большинстве стран ЕС такие устройства запрещены не только для использования, но даже для владения. То есть штраф можно получить даже за выключенное устройство! А вот использование видеорегистраторов наоборот приветствуется — такой полезный ангел-хранитель водителя. К тому же эти устройства разрешены почти во всех европейских странах.

Эксперты Mio Technology выяснили, в каких странах Европы использовать видеорегистратор можно легально.

О пользе регистраторов

Конечно, камеры регистратор не покажет — понадобится база камер данной страны, если она существует. Зато в современных устройствах есть много полезных вещей. Видеорегистраторы Mio, например, предупредят о превышении скорости, будут следить, как близко вы приближаетесь к машине впереди, как сильно устали и держите ли полосу. Это поможет избежать досадного ДТП. Но в противном случае, запись видеорегистратора может помочь при выявлении виновника.

Какие штрафы?

Суммы штрафов в ЕС различаются не только в разных странах, но, зачастую, и внутри страны. В целом самые высокие штрафы на севере и западе Европы, а на юге и востоке за нарушение ПДД карают не так строго, да и за соблюдением правил следят не слишком тщательно. Самые низкие штрафы — в Албании, самые высокие — в Англии и Норвегии. В среднем за небольшое превышение скорости на 10 км/ч придется заплатить €40 в Чехии и Хорватии, €100—130 в Дании, Испании и Франции, €160 в Норвегии и £100 в Великобритании. Превышение на 20 км/ч — обойдётся в €60-€600, а за превышение на 50 км/ч в Англии можно лишиться нескольких тысяч фунтов, а Австрии и Норвегии — «прав».

Что будет, если не платить?

Если нарушителя поймали полицейские на дороге, уйти от наказания не удастся. Во всех странах Европы инспекторы имеют право принимать оплату «на месте» с выдачей квитанции — за это положена скидка. Если же нарушение зафиксировали камеры — все зависит от того, на какой машине путешествует турист. Прокатная компания обязательно передаст в полицию данные об арендаторе-нарушителе, списав за это до €150 из депозита, замороженного на карте — и тогда «письмо счастья» придет на домашний адрес. Машины с российскими номерами могут «пробить» при пересечении границы — так, например, поступают в Финляндии. Оплачивать или не оплачивать такие штрафы — каждый решает сам, но если проигнорировать постановление, то в дальнейшем могут возникнуть проблемы с арендой автомобилей и получением визы. Лучше сразу заложить определенную сумму на оплату штрафов в бюджет поездки и в дальнейшем сохранить все квитанции об оплате.

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20 августа 2019
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