Какие штрафы ждут автотуристов в Европе за превышение скорости, и как их оплатить

В среднем штрафы за быструю езду в Европе выше, чем в России, а правила строже. Если на родных дорогах к цифре на знаке ограничения скорости можно смело прибавлять ещё до 20 км/ч, то в ЕС, чтобы получить штраф, достаточно превысить скорость всего на 1—3 км/ч.

Жесткие ограничения

Первое, что нужно запомнить россиянам, отправляющимся в Европу на авто — это ограничение скорости в населtнных пунктах. Оно одинаково везде и составляет 50 км/ч. Есть редкие исключения — например, в Албании в городе можно ехать со скоростью 40 км/ч, а в Польше по ночам можно разогнаться аж до 60 км/ч, но в целом норма едина. За городом на обычных дорогах ограничение такое же как в РФ — 90 км/ч, на автомагистралях — от 120 до 140 км/ч, а в Германии есть «безлимитные» автобаны, где можно ехать, как говорится, «во всю педаль». Кроме того, на автомагистралях есть «нижнее» ограничение скорости: оно составляет 60—80 км/ч, так что можно получить штраф не только за быструю, но и за медленную езду.

Опасные связи

Тот, кто планирует обхитрить систему с помощью радар-детектора, должен иметь в виду: в большинстве стран ЕС такие устройства запрещены не только для использования, но даже для владения. То есть штраф можно получить даже за выключенное устройство! А вот использование видеорегистраторов наоборот приветствуется — такой полезный ангел-хранитель водителя. К тому же эти устройства разрешены почти во всех европейских странах.