Ветер северный: во Владимирский централ на Lexus NХ 300

Вообще, надо сказать, трасса М7 весьма популярна не только у перевозчиков, но и у автотуристов, ведь именно по ней можно добраться и до некоторых жемчужин Золотого кольца России (Муром, Гороховец. Суздаль, Владимир, Иваново), и до не менее привлекательных в смысле «есть, что посмотреть» Нижнего Новгорода, Казани, Уфы.
Другое дело, что дорога давным-давно устарела и морально, и физически. И езда по ней — особенно на головном участке от Первопрестольной до Ногинска — сущий кошмар для водителя: невероятное число населенных пунктов, светофоров плюс уже которое десятилетие идущий в режиме нон-стоп ремонт. Впрочем, дорожные работы сопровождают шоферскую братию на всем протяжении трассы, выматывая нервы и заставляя терять драгоценное время.
Однако свет в конце тоннеля уже появился. Во-первых, в виде новейшей скоростной платной магистрали, что пойдет параллельно М7: премьер-министр страны обещал запустить ее уже в 2024-м году. А во-вторых, ситуацию частично разрядил другой «платник» — ЦКАД, практически замкнувшийся в ушедшем году. Ваш корреспондент, например, отправляясь во Владимир, сэкономил не менее сорока минут, стартовав с севера Москвы сначала по М11, а затем свернув на новую кольцевую, чтобы съехать с нее на М7 близ Ногинска, легко и непринужденно обойдя все заторы.
Замечу, что и тестовый Lexus NХ 300 (тяговитый турбированный 2-литровый движок мощностью 238 л. с., агрегатированный с 6-ступенчатой АКП) высоко оценил этот маневр, приятно снизив расход топлива, избавившись от необходимости тыркаться в заторах. Кстати, в дальней дороге я бы рекомендовал эксплуатировать машину в режиме «Eco».
Выйдя на крейсерские 120 км/ч (круиз-контроль вам в помощь), вы существенно сэкономите на топливе, а значит и дальности пробега без дозаправки. Мне, например, удалось на одном полностью залитом баке добраться через Владимир до Суздаля и обратно (плюс локальные перемещения по упомянутым городам) без дозаправки. Рекомендую.
Что же касается собственно Владимира и его туристических прелестей, то здесь, признаюсь, не без нюансов. В целом, это довольно милая губернская столица, которая, правда, совершенно не очаровывает, но и ни капельки не разочаровывает. Хотя, конечно, обидно, что во Владимирский централ уже который год праздному туристу не попасть.
Тюремщики, опасаясь, видимо, массовых побегов с помощью замаскированных под экскурсантов сообщников сидельцев, ликвидировали и весьма любопытный музей, долгие годы работавший при этой легендарной тюрьме, и возможность хоть одним глазком взглянуть на архитектуру застенков еще екатерининских времен.
И страннику остается невероятный Рублев в Успенском соборе, не очень логистически удобный вояж к Покрова-на-Нерли (от места парковки до церкви лучше добраться на натуральном — на конной тяге — извозчике), да неспешный променад по старому и очень уютному центру города (обязательно посетите дореволюционную аптеку, нынче превратившуюся в любопытный музей с уютным кафетерием на три столика).
Зато, господа, если вы, как и я, любитель гастрономического туризма, здесь можно по полной оторваться, окунувшись в буйство изумительных кулинарных фантазий владельца и по совместительству шеф-повара интерьерного ресторана «Blackwood», насладившись заодно и фантастическими пенными напитками его же производства. Из других заведений рекомендовал бы «Трактир» в гостиничном комплексе «Русская деревня», что расположился на въезде во Владимир со стороны Москвы: очень хорошая русская кухня.
Чего, увы, не скажешь о местном банном комплексе: и пар так себе, и не очень чисто, и расслабиться после хорошей порции дубовых веников, по сути, негде — просторно, но не уютно. Причем настолько, что хоть в тестовых NX 300 садись отдыхать, выйдя из парной…
Я, понятное дело, несколько преувеличиваю, но салон автомобиля (даже несмотря на то, что морально, как и трасса М7, он уже, конечно, староват) весьма комфортен. И по качеству используемых материалов, и по эргономическим параметрам — что для водителя, что для пассажиров.
Все «обитатели» машины могут — в той или иной мере — регулировать настройки кресел и климатические параметры под себя, как и возможность подзаряжать гаджеты (включая беспроводную — и довольно быструю — зарядку одного смартфона). Про пространство для голов/плечей/ног всех пяти путешествующих и говорить не приходится — места более, чем достаточно. Тут, если честно, для полного релакса в дальней дороге сидушкам не хватает только функции массажа. Надеюсь, в следующем поколении модели, которое рынок ждет уже в будущем году, ее получат хотя бы передние седоки. Но вернемся к путешествию по Владимрщине…
Ее вишенка на торте, это, безусловно Суздаль. Который, сколько сюда ни приезжай, всегда преподносит очарованному страннику все новые и новые сюрпризы и даже открытия. В этот раз, правда, не только приятные. Так, например, я впервые за много лет не просто увидел тут живого гаишника, но и был им оштрафован за… неправильную парковку.
Да-да, привыкнув, что в Суздале (как, впрочем, и других городках, живущих, в основном, туристами) безнаказанно бросать машину можно даже под запрещающими знаками, я оставил тестовый «Лексус» там, где было удобнее — напротив вкуснейшего кафе «Ле Базар». Из окон которого и увидел, как подошедший к «японцу» гаишник начал процедуру оформления.
«Засада» заключалась в том, что ваш корреспондент нарушил ПДД аккурат под окнами и камерами местных горотдела милиции и прокуратуры:
– Не паркуйтесь больше около зданий с государственными флагами, и все будет в порядке, — посоветовал мне инспектор, вручая постановление. — А то так и станете возвращаться домой не с суздальскими сувенирами, а со штрафными квитанциями…
Самое обидное, что, пробив автора этих строк по всевозможным базам и сильно удивившись, что за ним не числится ни одного нарушения ПДД (даже скоростного режима, фиксируемого камерами), местный гаец все-равно не проявил традиционного суздальского гостеприимства и не ограничился предупреждением, подпортив мою водительскую биографию. Видать, местная лепота на местных не действует. Или у некоторых просто служба такая: бессердечная — ради галочки.
Впрочем, гаишная нелюбовь к ближнему во всей окружающей благодати ни меня, ни моих попутчиков не сильно расстроила. Тем более, что нас ждала недалекая — километрах в восьми от Суздаля — «конькобежная» Нерль. Правда, дорога туда обещала петлять по с необычному для этих мест сосновому лесу, а чистят ли ее после обрушившихся снегопадов — одному Богу было известно.
Впрочем, возможные внедорожные трудности нас не сильно беспокоили. Ведь пусть и не самый продвинутый, но надежный и проверенный полный привод Lexus NХ 300; не то, чтобы выдающийся, но вполне достаточный для бездорожья средней тяжести клиренс в 185 мм обещали уверенное достижение цели — комплекса «Долгорукий» с его катком на реке, лыжней в бору, авторскими банями и ресторанным меню. В итоге и машина, и «долгоруковские» прелести превзошли все ожидания.
Первая в очередной раз продемонстрировала, что способна доставить и водителю, и пассажирам удовольствие от езды что по трассе, что вне ее. Причем не только ходовыми способностями и комфортом, но и внешним видом — не даром ведь и в грядущей генерации ее экстерьер не претерпит серьезных изменений. Другое дело, что, до сих пор привлекая внимание публики, владельцу авто все эти футуристические изыски доставят по зиме явные неудобства.
Очистить машину от снега, учитывая все ее сложные изгибы/выштамповки — тот еще процесс. Хотя, как известно, красота требует жертв…
А «Долгорукий» оказался пусть и новодельной, но абсолютно «суздальской» по духу и материальному воплощению локацией, где ищущий «старорусскости» путник беспременно отдохнет и душой, и телом.