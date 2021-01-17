Ветер северный: во Владимирский централ на Lexus NХ 300

Вообще, надо сказать, трасса М7 весьма популярна не только у перевозчиков, но и у автотуристов, ведь именно по ней можно добраться и до некоторых жемчужин Золотого кольца России (Муром, Гороховец. Суздаль, Владимир, Иваново), и до не менее привлекательных в смысле «есть, что посмотреть» Нижнего Новгорода, Казани, Уфы.

Другое дело, что дорога давным-давно устарела и морально, и физически. И езда по ней — особенно на головном участке от Первопрестольной до Ногинска — сущий кошмар для водителя: невероятное число населенных пунктов, светофоров плюс уже которое десятилетие идущий в режиме нон-стоп ремонт. Впрочем, дорожные работы сопровождают шоферскую братию на всем протяжении трассы, выматывая нервы и заставляя терять драгоценное время.

Однако свет в конце тоннеля уже появился. Во-первых, в виде новейшей скоростной платной магистрали, что пойдет параллельно М7: премьер-министр страны обещал запустить ее уже в 2024-м году. А во-вторых, ситуацию частично разрядил другой «платник» — ЦКАД, практически замкнувшийся в ушедшем году. Ваш корреспондент, например, отправляясь во Владимир, сэкономил не менее сорока минут, стартовав с севера Москвы сначала по М11, а затем свернув на новую кольцевую, чтобы съехать с нее на М7 близ Ногинска, легко и непринужденно обойдя все заторы.