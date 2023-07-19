Как бывалым водителям удается избежать серьезных проблем в дальней дороге

Не секрет, что трасса мелочей не прощает. Особенно в летнюю жару. В результате машины кипят, а то и вовсе загораются. Мало кто знает, что дело может быть вовсе не в коротком замыкании проводки, а в антифризе!

А взять, например, обычный прокол колеса. В городе справиться с такой неприятностью не составит труда. В крайнем случае можно вызвать эвакуатор. А что делать на трассе, когда болты прикипели? Прыгать на «балоннике»? Так его можно сломать, «слизав» грани.

Дальше — больше. Не секрет, что всем хочется путешествовать в комфорте. То есть, чтобы кондиционер работал эффективно. В идеале бы еще и горючки сэкономить. На первый взгляд кажется, что две вещи несовместимы. Однако это не совсем так.

Есть лайфхаки, позволяющие нормально охлаждать салон и при этом сэкономить 7—8 литров топлива при пробеге в 800 км. Хотите узнать, как достигнуть такого результата? Слушайте очередной подкаст портала «АвтоВзгляд»: узнаете много полезного (найти его можно здесь).