Как бывалым водителям удается избежать серьезных проблем в дальней дороге

Фото "АвтоВзгляд"
Этим летом многие россияне отправляются в отпуск на своем автомобиле. Маршрут к морю или карельским озерам неблизкий, потому машина требует подготовки. А еще на пути могут возникнуть совершенно неожиданные трудности. О том, как все потенциальные напасти суметь предотвратить, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

Не секрет, что трасса мелочей не прощает. Особенно в летнюю жару. В результате машины кипят, а то и вовсе загораются. Мало кто знает, что дело может быть вовсе не в коротком замыкании проводки, а в антифризе!

А взять, например, обычный прокол колеса. В городе справиться с такой неприятностью не составит труда. В крайнем случае можно вызвать эвакуатор. А что делать на трассе, когда болты прикипели? Прыгать на «балоннике»? Так его можно сломать, «слизав» грани.

Дальше — больше. Не секрет, что всем хочется путешествовать в комфорте. То есть, чтобы кондиционер работал эффективно. В идеале бы еще и горючки сэкономить. На первый взгляд кажется, что две вещи несовместимы. Однако это не совсем так.

Есть лайфхаки, позволяющие нормально охлаждать салон и при этом сэкономить 7—8 литров топлива при пробеге в 800 км. Хотите узнать, как достигнуть такого результата? Слушайте очередной подкаст портала «АвтоВзгляд»: узнаете много полезного (найти его можно здесь).

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19 июля 2023
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