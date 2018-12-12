За длинным рублем: как ГИБДД отменяет нештрафуемое превышение скорости на 20 км/ч

Вместо кропотливой работы по устранению аварийно-опасных участков на дорогах, чиновники решили пойти по привычному пути дополнительных запретов и ограничений для водителей. На этот раз пугалом пытаются сделать нештрафуемый лимит превышения скорости.
Подтверждается предположение экспертов портала «АвтоВзгляд» о том, что ради имитации бурной деятельности на ниве безопасности дорожного движения чиновники ГИБДД намерены ужесточить скоростные ограничения по всей стране.
Недавно тему отмены «нештрафуемого» превышения разрешенной скорости на 20 км/ч поднял в медиапространстве записной «враг автомобилистов», глава московского дептранса Максим Ликсутов. Видимо, кто-то решил, что мнение водителей об этом чиновнике все равно уже ничем не испортишь, а потому данный региональный деятель вполне может сыграть роль «плохиша»-застрельщика очередной волны ограничений для водителей. И никого не смущает тот факт, что на федеральную тему изменений в КоАП решил высказаться чиновник городского разлива.
В пользу версии о начале полномасштабной компании в этом направлении говорит и свежее высказывание по этому поводу главы ГИБДД России Михаила Черникова:
— Всемирная практика показывает, что подобного люфта нет нигде. В головах наших водителей скорость всегда +20. Если знак стоит 60, то можно ехать 80, — заявил он на конференции-семинаре по безопасности дорожного движения в Москве.
До осени 2013 года КоАП РФ наказывал водителей, начиная с превышения на 10 км/ч. Тогда этот нештрафуемый порог был увеличен до 20 км/ч, но с тех пор ГИБДД неоднократно пыталась отменить его вообще, ссылаясь на то, что аварии с пострадавшими происходят из-за превышения скорости.
Характерно, что эту позицию ведомства не меняют никакие объективные данные об отсутствии связи между нештрафуемым скоростным интервалом и количеством трупов на дорогах. Ведь если бы таковая прослеживалась, то полицейская статистика наверняка отметила заметный скачок аварий с пострадавшими из-за превышения скорости уже на следующий год после перехода с 10 на 20-километровый интервал.
Однако ни 2014-й, ни поздние годы ничего подобного не продемонстрировали. Напротив, количество погибших и раненных в ДТП в Росии неуклонно снижалось (и продолжает снижаться) внушительными темпами.
И опять же, полицейская статистика утверждает, что превышение водителями установленной скорости не входит даже в пятерку самых частых причин дорожных происшествий с пострадавшими.
На самом деле гораздо опаснее такие нарушения, как «несоблюдению очередности проезда перекрестков», «неправильному выбору дистанции», «нарушению правил расположения машины на проезжей части», «нарушению правил проезда пешеходных переходов» и выезду на «встречку». То есть, по-уму если, и Черникову, и Ликсутову следовало бы в первую очередь упирать на тематику проезда перекрестков и соблюдения дистанции между машинами.
Но оба чиновника на по-настоящему массовых причинах аварий внимание свое и общественности не заостряют — по какому-то странному совпадению, видимо. Их интерес к 20-километровому превышению без штрафов еще более необъясним с точки зрения борьбы за БДД. Дело в том, что уж кто-кто, а г-н Черников наверняка в курсе, что влияние скорости на аварийность начинается как раз после превышения лимита в 20 км/ч.
В этой связи единственная внятная причина, подвигающая чиновников добиваться отмены нештрафуемого превышения скорости, просматривается лишь одна. Сейчас в России с помощью полицейских камер выписывается около 80% штрафов — преимущественно «за скорость». Общее количество таких постановлений постоянно растет, а увеличения денежных поступлений от них в последнее время не прослеживается: водители активно пользуются возможностью оплатить лишь 50% штрафа, если сделать это в течение первых 20 дней после вынесения.
То есть камер все больше, а а денег от них — все меньше. И нужно что-то менять в этой бизнес-модели, повышать прибыльность. И метод подходящий есть: отменим 20-километровый «лимит лояльности», количество водителей нарушителей резко вырастет — финансовый профит! А то, что к реальной борьбе за безопасность даная комбинация не имеет никакого отношения — да кому какое дело!