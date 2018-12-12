За длинным рублем: как ГИБДД отменяет нештрафуемое превышение скорости на 20 км/ч

Подтверждается предположение экспертов портала «АвтоВзгляд» о том, что ради имитации бурной деятельности на ниве безопасности дорожного движения чиновники ГИБДД намерены ужесточить скоростные ограничения по всей стране.

Недавно тему отмены «нештрафуемого» превышения разрешенной скорости на 20 км/ч поднял в медиапространстве записной «враг автомобилистов», глава московского дептранса Максим Ликсутов. Видимо, кто-то решил, что мнение водителей об этом чиновнике все равно уже ничем не испортишь, а потому данный региональный деятель вполне может сыграть роль «плохиша»-застрельщика очередной волны ограничений для водителей. И никого не смущает тот факт, что на федеральную тему изменений в КоАП решил высказаться чиновник городского разлива.

В пользу версии о начале полномасштабной компании в этом направлении говорит и свежее высказывание по этому поводу главы ГИБДД России Михаила Черникова:

— Всемирная практика показывает, что подобного люфта нет нигде. В головах наших водителей скорость всегда +20. Если знак стоит 60, то можно ехать 80, — заявил он на конференции-семинаре по безопасности дорожного движения в Москве.