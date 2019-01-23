За сколько метров камера определяет нарушителя скорости на дороге

Согласно статистике ГИБДД, комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД в минувшем году «поймали» без малого 106 000 000 автохулиганов. По сравнению с 2017 годом, количество выписанных штрафов выросло на 27%. Да, камер стало больше, и они поумнели. Так на каком расстоянии определяют нарушителя современные «радары»?
Для начала давайте посмотрим, как увеличилось число средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД, и насколько сильно они эволюционировали. К примеру, в первом квартале 2018 года в нашей стране насчитывалось порядка 9000 стационарных, 3800 передвижных и 656 мобильных комплексов, направленных на борьбу с нарушителями.
Сейчас же на российских направлениях функционирует немногим меньше 11 000 стационарных и 3900 передвижных камер. Их количество будет расти и дальше. Ведь дело тут не столько в сокращении аварийности на дорогах, сколько в пополнении казны. Ведь благодаря «письмам счастья» бюджет страны толстеет куда эффективнее, чем филейная часть Ким Кардашьян после очередной чудо-инъекции.
Больше всего радары у нас штрафуют за скорость — 84% от общего числа правонарушений. Если в абсолютных цифрах, то за 2018 год на превышении допустимого скоростного режима попались 89 000 000 водителей — на 84,2% больше, чем годом ранее. Камеры регулярно подвергаются модернизации, их все чаще инспектируют в рамках технического обслуживания. За сколько же метров определяют «гонщика» такие аппараты?
Одни из самых популярных на дорогах страны комплексов «Крис» и «Арена» выявляют «летчика» на расстоянии до 100 метров, а вот «Кречет» и «Кордон» обладают дальностью действия уже под 150 метров. В общем, некоторое время для того, чтобы сбросить скорость и остаться при своих, у водителя все же есть. Правда, не стоит забывать, что эти устройства не брезгуют «стрелять» и с тыла.
Гораздо более эффективным средством для борьбы с доморощенными «шумахерами» и «хэмилтонами» является «Стрелка» со всеми ее производными. Такие камеры умеют распознавать нарушителей на расстоянии до 250 метров, а самые продвинутые модификации — до 500 метров.
Эксперты отмечают завидные характеристики комплекса «Автоураган», который «ловит» на скорости до 255 км/ч и практически не ошибается при выборе автомобиля в потоке. Но, пожалуй, самой опасной ловушкой для водителей является «Автодория» — оптическая система камер, определяющих время, за которое машина преодолевает подконтрольный им участок пути. Таким образом, аппараты высчитывают среднюю скорость движения транспортного средства, и если она окажется выше максимально допустимой отметки, то штраф неминуем.