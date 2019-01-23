За сколько метров камера определяет нарушителя скорости на дороге

Для начала давайте посмотрим, как увеличилось число средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД, и насколько сильно они эволюционировали. К примеру, в первом квартале 2018 года в нашей стране насчитывалось порядка 9000 стационарных, 3800 передвижных и 656 мобильных комплексов, направленных на борьбу с нарушителями.

Сейчас же на российских направлениях функционирует немногим меньше 11 000 стационарных и 3900 передвижных камер. Их количество будет расти и дальше. Ведь дело тут не столько в сокращении аварийности на дорогах, сколько в пополнении казны. Ведь благодаря «письмам счастья» бюджет страны толстеет куда эффективнее, чем филейная часть Ким Кардашьян после очередной чудо-инъекции.

Больше всего радары у нас штрафуют за скорость — 84% от общего числа правонарушений. Если в абсолютных цифрах, то за 2018 год на превышении допустимого скоростного режима попались 89 000 000 водителей — на 84,2% больше, чем годом ранее. Камеры регулярно подвергаются модернизации, их все чаще инспектируют в рамках технического обслуживания. За сколько же метров определяют «гонщика» такие аппараты?